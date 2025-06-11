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10.06.2025, 21:15

Более 13 миллионов долларов из Нацфонда направлены на нужды юных казахстанцев

Новости Казахстана 0 438

С начала действия программы «Национальный фонд – детям» молодые граждане Казахстана уже воспользовались средствами на сумму 13,34 миллиона долларов. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на данные Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Фото: Sukree Sukplang / Reuters
Фото: Sukree Sukplang / Reuters

Объем заявок и целевое распределение средств

По данным на 1 июня 2025 года, с 1 февраля 2024 года исполнено 108 694 заявки на общую сумму $13,34 млн. Все средства были переведены уполномоченным оператором и зачислены на банковские счета заявителей.

Распределение средств выглядело следующим образом:

  • На улучшение жилищных условий направлено $7,95 млн (64 325 заявок),

  • На оплату образования — $5,38 млн (44 369 заявок).

При этом, как подчеркивается в сообщении, получатель целевых накоплений (ЦН) имеет право использовать всю сумму или только ее часть. Оставшиеся средства продолжают храниться на целевом накопительном счете (ЦНС).

Жилищный вопрос: куда направляются средства

Наиболее популярными направлениями среди тех, кто использовал средства для улучшения жилищных условий, стали:

  • Пополнение вклада в систему жилищных строительных сбережений
    62 749 заявлений на сумму $7,77 млн;

  • Внесение первоначального взноса по ипотеке
    496 заявлений на сумму $57,78 тыс.;

  • Покупка жилья по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) —
    407 заявлений на сумму $44,69 тыс.

Образование: приоритет отечественным вузам

Что касается расходов на образование, средства чаще всего использовались для оплаты услуг казахстанских учебных заведений. Варианты распределения выглядели так:

  • Оплата услуг организаций образования в Казахстане
    (как единовременно, так и поэтапно) —
    39 065 заявлений на сумму $4,79 млн;

  • Пополнение образовательного накопительного вклада
    3 935 заявлений на сумму $437,15 тыс.;

  • Оплата обучения за рубежом
    (также частями или сразу за весь срок) —
    1 113 заявлений на сумму $122,91 тыс.

Напомним

Программа «Национальный фонд – детям» позволяет направлять средства, выделенные государством, на улучшение жилищных условий или получение образования. Деньги можно использовать поэтапно, а остаток остается на специальном накопительном счете, сохраняемом до востребования.

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