Более 13 миллионов долларов из Нацфонда направлены на нужды юных казахстанцев

С начала действия программы «Национальный фонд – детям» молодые граждане Казахстана уже воспользовались средствами на сумму 13,34 миллиона долларов. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на данные Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).
По данным на 1 июня 2025 года, с 1 февраля 2024 года исполнено 108 694 заявки на общую сумму $13,34 млн. Все средства были переведены уполномоченным оператором и зачислены на банковские счета заявителей.
Распределение средств выглядело следующим образом:
На улучшение жилищных условий направлено $7,95 млн (64 325 заявок),
На оплату образования — $5,38 млн (44 369 заявок).
При этом, как подчеркивается в сообщении, получатель целевых накоплений (ЦН) имеет право использовать всю сумму или только ее часть. Оставшиеся средства продолжают храниться на целевом накопительном счете (ЦНС).
Наиболее популярными направлениями среди тех, кто использовал средства для улучшения жилищных условий, стали:
Пополнение вклада в систему жилищных строительных сбережений —
62 749 заявлений на сумму $7,77 млн;
Внесение первоначального взноса по ипотеке —
496 заявлений на сумму $57,78 тыс.;
Покупка жилья по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) —
407 заявлений на сумму $44,69 тыс.
Что касается расходов на образование, средства чаще всего использовались для оплаты услуг казахстанских учебных заведений. Варианты распределения выглядели так:
Оплата услуг организаций образования в Казахстане
(как единовременно, так и поэтапно) —
39 065 заявлений на сумму $4,79 млн;
Пополнение образовательного накопительного вклада —
3 935 заявлений на сумму $437,15 тыс.;
Оплата обучения за рубежом
(также частями или сразу за весь срок) —
1 113 заявлений на сумму $122,91 тыс.
Программа «Национальный фонд – детям» позволяет направлять средства, выделенные государством, на улучшение жилищных условий или получение образования. Деньги можно использовать поэтапно, а остаток остается на специальном накопительном счете, сохраняемом до востребования.
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