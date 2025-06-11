Казахстанец получил рекордный штраф в 37 миллиардов: дело дошло до Верховного суда

В ближайшее время Верховный суд Казахстана приступит к рассмотрению дела, вызвавшего широкий общественный резонанс: речь идет о наложении беспрецедентного штрафа в размере 37 миллиардов тенге на жителя страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Поводом для пересмотра стал спор между бизнесом и экологами

Судебное заседание назначено на 17 июня. На этот день намечено рассмотрение кассации, поданной ТОО Oxygenator к департаменту экологии по Атырауской области. Компания пытается оспорить результаты экологической проверки и предписание об устранении выявленных нарушений, выданное 12 сентября 2023 года.

Как уточнил заместитель руководителя Судебной администрации Жантемир Шакиев, обе стороны были официально уведомлены о дате предстоящего заседания.

Как формировалась сумма штрафа в 37 миллиардов тенге?

История с рекордной санкцией

Предприниматель Мурат Ниязов, владелец предприятия по утилизации нефтяных отходов в Атырау, оказался в центре громкого скандала в 2023 году. Суд первой инстанции признал, что его компания Oxygenator нарушила требования экологического законодательства, осуществляя сбор опасных отходов без надлежащего разрешения.

На основании статьи 328 КоАП РК «Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду» суд назначил штраф в размере 37,4 миллиарда тенге.

Штраф, который придется выплачивать 3700 лет

По словам самого Ниязова, его финансовые возможности позволяют ежегодно вносить не более 10 миллионов тенге. При таком темпе полная выплата штрафа заняла бы около 3700 лет, что сделало это дело предметом обсуждения и критики как в юридических, так и в общественных кругах.

Позиция Министерства экологии

Более 13 тысяч тонн отходов – без утилизации

В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана подтвердили, что нарушения, зафиксированные в ходе проверки предприятия в 2023 году, были серьезными. По их данным, с 2022 года компания накапливала на открытых площадках более 13 тысяч тонн нефтяных и иных опасных отходов без утилизации и соответствующего экологического разрешения.

Проверка была инициирована по запросу природоохранной прокуратуры, и по ее итогам на предприятие наложили несколько административных штрафов. Часть из них компания признала и уже оплатила добровольно. Однако основной эпизод, связанный с незаконным накоплением опасных отходов, привел к штрафу в 37 миллиардов тенге.

В настоящее время, по информации министерства, дело уже передано в исполнительное производство, а также судом вынесено решение о запрете деятельности ТОО Oxygenator без соответствующих экологических документов.

Откуда взялась сумма в десятки миллиардов?

Штраф рассчитан по формуле воздействия на окружающую среду

Как пояснили в Атырауском областном суде, сумма штрафа была рассчитана на основании действующих ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду. За основу взяли превышенное количество загрязняющих веществ, наложив на него соответствующие проценты и коэффициенты.

Учитывая размер месячного расчетного показателя (МРП), действовавшего на момент нарушения, итоговая сумма санкции составила 37 495 296 527 тенге 40 тиынов.

Что дальше?

Окончательное решение в этом деле теперь за Верховным судом. Рассмотрение кассационной жалобы может не только определить судьбу предприятия, но и создать важный юридический прецедент по делам об экологических нарушениях в Казахстане.