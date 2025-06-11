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11.06.2025, 08:03

Без лишней бюрократии: в Казахстане облегчают открытие филиалов зарубежных банков

Новости Казахстана 0 487

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан (АРРФР) инициировало важные изменения в законодательстве, направленные на облегчение процедуры открытия иностранных банков и их филиалов в стране. Соответствующий проект постановления уже опубликован для общественного обсуждения, сообщает Lada.kz

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Цель изменений — либерализация и развитие рынка

Предложенный документ входит в рамки реализации закона о развитии финансового рынка и защите прав потребителей финансовых услуг. Главная цель – создать более открытые и прозрачные условия для иностранных инвесторов, а также стимулировать конкуренцию в банковском секторе.

Что изменится для иностранных банков

Среди ключевых нововведений:

  • Сокращение объема документов, необходимых для подачи заявки на открытие банка или филиала в Казахстане.

  • Приведение регуляторных требований в соответствие с действующими законами «О государственных услугах» и «Об информатизации».

  • Оптимизация административных процедур, что должно сократить сроки рассмотрения заявок.

Такие меры, по мнению регулятора, помогут упростить вход иностранных игроков на казахстанский рынок и создать более благоприятный инвестиционный климат.

Устаревшие нормы будут отменены

Проект постановления также предполагает внесение изменений в ряд действующих нормативных актов, регулирующих деятельность финансовых организаций. Некоторые устаревшие и дублирующие документы будут признаны утратившими силу, что дополнительно сократит бюрократическую нагрузку.

Ожидаемые результаты

Инициатива направлена на достижение следующих целей:

  • Привлечение прямых иностранных инвестиций в финансовый сектор;

  • Рост конкуренции между банковскими структурами;

  • Повышение качества финансовых услуг;

  • Укрепление доверия со стороны международных партнеров и инвесторов.

Власти надеются, что упрощение правил для иностранных банков положительно скажется на общем экономическом развитии страны и усилит ее позиции как регионального финансового центра.

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