Могут ли посадить за «умные» очки в Казахстане: что говорит закон

В Казахстане растет популярность «умных» очков Ray-Ban Meta (ранее известные как Ray-Ban Stories), способных снимать фото и видео. Однако у многих возникает вопрос — не нарушает ли их использование местное законодательство, особенно статью 399 Уголовного кодекса РК, касающуюся шпионской техники? Tengri Life выяснил, может ли за такие очки грозить уголовная ответственность, сообщает Lada.kz
Как показывает практика, за приобретение или продажу на первый взгляд безобидных устройств, позволяющих вести скрытую съемку, в Казахстане нередко возбуждаются уголовные дела. Вот несколько примеров:
Февраль 2025 года: В Алматы задержан 42-летний мужчина за попытку продажи ручки со скрытым диктофоном. Он уже успел продать одну и собирался сбыть вторую. Возбуждено дело по статье 399 УК РК.
«По факту незаконного изготовления, приобретения и сбыта специального технического средства возбуждено уголовное дело», — сообщил Анес Калдыбаев, начальник управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы.
Февраль 2020 года: В Алматы у мужчины 1969 года рождения изъята видеокамера, замаскированная под настольные часы.
Ноябрь 2019 года: В Темиртау продавец торговал очками, ручками и флешками с функцией скрытой записи. У него изъято множество подобных устройств.
2018 год: Продавец с алматинской «барахолки» был осужден за сбыт шпионских гаджетов — 19 видеокамер, GSM-комплексы, зажигалки и очки с камерами. Суд назначил штраф в размере 500 МРП (на тот момент — 1 134 500 тенге) и постановил уничтожить технику.
Согласно статье 399 Уголовного кодекса Республики Казахстан, под уголовное наказание подпадает:
«Незаконное изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».
Наказание может включать:
штраф до 2000 МРП;
общественные работы;
ограничение свободы;
либо лишение свободы сроком до 2 лет.
На редакционный запрос МВД Казахстана был получен официальный ответ:
«Продукция является товаром общего пользования и не имеет конструктивных особенностей для негласного получения информации в рамках оперативно-разыскных мероприятий».
То есть сами по себе Ray-Ban Meta не считаются шпионским устройством. Их можно использовать в повседневной жизни — например, для съемки на улице или во время прогулок.
Однако МВД подчеркивает: если такие очки будут применяться в целях скрытого наблюдения, записи в частных помещениях без согласия или для сбора конфиденциальной информации, это может повлечь за собой отдельную юридическую оценку и стать основанием для уголовного преследования.
Хотя сами устройства не запрещены, важно помнить о правилах их использования:
Нельзя снимать скрыто в частных пространствах — дома, в офисе, в раздевалках, санузлах и других закрытых помещениях;
В общественных местах желательно предупреждать окружающих о том, что идет съемка;
Целенаправленное скрытое наблюдение, особенно с целью шантажа или сбора информации без разрешения, уже может квалифицироваться как уголовное преступление.
Ray-Ban Meta не запрещены в Казахстане, но всё зависит от контекста и целей их применения. Покупка и использование этих очков — не преступление, если они используются корректно. Однако при нарушении границ частной жизни и прав других граждан, ответственность вполне реальна — вплоть до тюремного срока.
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