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11.06.2025, 08:35

Могут ли посадить за «умные» очки в Казахстане: что говорит закон

Новости Казахстана 0 1 623

В Казахстане растет популярность «умных» очков Ray-Ban Meta (ранее известные как Ray-Ban Stories), способных снимать фото и видео. Однако у многих возникает вопрос — не нарушает ли их использование местное законодательство, особенно статью 399 Уголовного кодекса РК, касающуюся шпионской техники? Tengri Life выяснил, может ли за такие очки грозить уголовная ответственность, сообщает Lada.kz

Фото: pexels
Фото: pexels

Прецеденты: казахстанцы и шпионская техника

Как показывает практика, за приобретение или продажу на первый взгляд безобидных устройств, позволяющих вести скрытую съемку, в Казахстане нередко возбуждаются уголовные дела. Вот несколько примеров:

  • Февраль 2025 года: В Алматы задержан 42-летний мужчина за попытку продажи ручки со скрытым диктофоном. Он уже успел продать одну и собирался сбыть вторую. Возбуждено дело по статье 399 УК РК.

    «По факту незаконного изготовления, приобретения и сбыта специального технического средства возбуждено уголовное дело», — сообщил Анес Калдыбаев, начальник управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы.

  • Февраль 2020 года: В Алматы у мужчины 1969 года рождения изъята видеокамера, замаскированная под настольные часы.

  • Ноябрь 2019 года: В Темиртау продавец торговал очками, ручками и флешками с функцией скрытой записи. У него изъято множество подобных устройств.

  • 2018 год: Продавец с алматинской «барахолки» был осужден за сбыт шпионских гаджетов — 19 видеокамер, GSM-комплексы, зажигалки и очки с камерами. Суд назначил штраф в размере 500 МРП (на тот момент — 1 134 500 тенге) и постановил уничтожить технику.

Что запрещает статья 399 УК РК

Согласно статье 399 Уголовного кодекса Республики Казахстан, под уголовное наказание подпадает:

«Незаконное изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Наказание может включать:

  • штраф до 2000 МРП;

  • общественные работы;

  • ограничение свободы;

  • либо лишение свободы сроком до 2 лет.

А как обстоит дело с Ray-Ban Meta?

На редакционный запрос МВД Казахстана был получен официальный ответ:

«Продукция является товаром общего пользования и не имеет конструктивных особенностей для негласного получения информации в рамках оперативно-разыскных мероприятий».

То есть сами по себе Ray-Ban Meta не считаются шпионским устройством. Их можно использовать в повседневной жизни — например, для съемки на улице или во время прогулок.

Однако МВД подчеркивает: если такие очки будут применяться в целях скрытого наблюдения, записи в частных помещениях без согласия или для сбора конфиденциальной информации, это может повлечь за собой отдельную юридическую оценку и стать основанием для уголовного преследования.

Возможные риски для владельцев «умных» очков

Хотя сами устройства не запрещены, важно помнить о правилах их использования:

  • Нельзя снимать скрыто в частных пространствах — дома, в офисе, в раздевалках, санузлах и других закрытых помещениях;

  • В общественных местах желательно предупреждать окружающих о том, что идет съемка;

  • Целенаправленное скрытое наблюдение, особенно с целью шантажа или сбора информации без разрешения, уже может квалифицироваться как уголовное преступление.

Вывод

Ray-Ban Meta не запрещены в Казахстане, но всё зависит от контекста и целей их применения. Покупка и использование этих очков — не преступление, если они используются корректно. Однако при нарушении границ частной жизни и прав других граждан, ответственность вполне реальна — вплоть до тюремного срока.

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