Беглый миллиардер из Казахстана задержан на черногорском побережье

В Черногорском курортном городе Будва задержали мужчину, находящегося в международном розыске по линии Интерпола. Как сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана 11 июня 2025 года, задержанный оказался гражданином Турции, подозреваемым в совершении масштабного мошенничества, сообщает Lada.kz со ссылкой на polisia.kz

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Преступная схема в Казахстане

По данным казахстанской полиции, с октября 2022 года по июнь 2024 года иностранец занимал должность директора одного из товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) в Казахстане. Используя свое служебное положение в личных интересах, он организовал мошенническую схему.

Мужчина, по версии следствия, систематически присваивал денежные средства и имущество других коммерческих организаций. Все действия, как подчеркивают в МВД, были мотивированы исключительно корыстными целями.

Ущерб оценили в миллиарды тенге

В результате противоправной деятельности обвиняемого общий нанесённый ущерб составил более 5 миллиардов тенге. После начала уголовного расследования злоумышленник покинул территорию Казахстана, скрывшись за границей.

Международный розыск и задержание

На основании собранных материалов и международного запроса от Национального центрального бюро Интерпола при МВД РК, мужчину объявили в международный розыск. Его удалось задержать на территории Черногории в сотрудничестве с местными правоохранительными органами.

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан для проведения дальнейших следственных действий и привлечения к ответственности.