Миллионы за квалификацию: сколько просят казахстанцы за свою работу - от пилота до медсестры

В мае 2025 года на Электронной бирже труда Enbek.kz было размещено 86 тысяч вакансий и 110 тысяч резюме. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, по сравнению с апрелем наблюдается снижение активности: количество вакансий сократилось на 11,8%, а резюме – на 4,3%, передает Lada.kz
По информации Минтруда, самыми высокооплачиваемыми в мае оказались следующие должности:
Заместитель начальника в добывающей промышленности — в среднем от 788 тысяч тенге;
Главный строитель — от 662 тысяч тенге;
Инженер по бурению — от 605 тысяч тенге.
Эти позиции демонстрируют наибольший уровень предложений по оплате труда со стороны работодателей.
Среди тех, кто разместил резюме, наибольшие зарплатные ожидания обозначили кандидаты на следующие должности:
Пилот — в среднем от 2,3 миллиона тенге в месяц;
Руководитель по разработке IT-проектов — от 1,2 миллиона тенге;
Начальник участка в добывающей промышленности — от 1,1 миллиона тенге.
По-прежнему остро ощущается нехватка специалистов в следующих отраслях:
Образование — свыше 15 тысяч вакансий;
Прочие виды услуг — 10,7 тысячи;
Строительство — 8,5 тысячи.
Основной спрос на сотрудников сконцентрирован в крупных городах и индустриально-аграрных регионах.
Ведомство также отметило важные тенденции:
Дефицит специалистов со средней квалификацией — спрос превышает предложение на 16%;
Переизбыток кандидатов на высококвалифицированные позиции — конкуренция среди соискателей выше, чем количество доступных вакансий.
Наибольшую активность среди работодателей зафиксировали:
Астана — 11,5% всех вакансий;
Туркестанская область — 7,5%;
Павлодарская область — 7,1%.
Одновременно в некоторых регионах произошло заметное снижение числа предложений:
Западно-Казахстанская область — спад на 36%;
Алматинская область — на 35%;
Мангистауская область — на 34%;
Улытауская область — на 25%.
Наиболее активную позицию занимают молодые соискатели:
Лица до 34 лет — 44% всех резюме (48,6 тыс. из 110 тыс.);
Средний возраст — 37%;
Женщины — 52,8% всех кандидатов;
Мужчины — 47,2%.
Особенно заметное снижение активности наблюдалось в Алматы, где число резюме упало на 28%. В остальных регионах спад составил не более 15%.
Несмотря на общее снижение активности, сохраняется стабильный спрос на следующие профессии:
Санитары — 1,8 тысячи вакансий;
Медсестры — 1,7 тысячи;
Водители — 1,5 тысячи.
Специалисты министерства подытожили: в мае зафиксировано умеренное снижение активности как среди работодателей, так и соискателей. При этом в списке самых востребованных остаются:
Разнорабочие,
Водители,
Охранники,
Медицинские работники.
Также было подчеркнуто, что уровень ожидаемой зарплаты растет с возрастом — что связано с опытом, профессиональной подготовкой и карьерными амбициями кандидатов.
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