Миллионы за квалификацию: сколько просят казахстанцы за свою работу - от пилота до медсестры

В мае 2025 года на Электронной бирже труда Enbek.kz было размещено 86 тысяч вакансий и 110 тысяч резюме. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, по сравнению с апрелем наблюдается снижение активности: количество вакансий сократилось на 11,8%, а резюме – на 4,3%, передает Lada.kz

Фото: gov.kz

Где предлагают самые высокие зарплаты

По информации Минтруда, самыми высокооплачиваемыми в мае оказались следующие должности:

Заместитель начальника в добывающей промышленности — в среднем от 788 тысяч тенге ;

Главный строитель — от 662 тысяч тенге ;

Инженер по бурению — от 605 тысяч тенге.

Эти позиции демонстрируют наибольший уровень предложений по оплате труда со стороны работодателей.

Самые амбициозные соискатели

Среди тех, кто разместил резюме, наибольшие зарплатные ожидания обозначили кандидаты на следующие должности:

Пилот — в среднем от 2,3 миллиона тенге в месяц ;

Руководитель по разработке IT-проектов — от 1,2 миллиона тенге ;

Начальник участка в добывающей промышленности — от 1,1 миллиона тенге.

Сферы с наибольшим спросом на кадры

По-прежнему остро ощущается нехватка специалистов в следующих отраслях:

Образование — свыше 15 тысяч вакансий ;

Прочие виды услуг — 10,7 тысячи ;

Строительство — 8,5 тысячи.

Основной спрос на сотрудников сконцентрирован в крупных городах и индустриально-аграрных регионах.

Дисбаланс на рынке труда

Ведомство также отметило важные тенденции:

Дефицит специалистов со средней квалификацией — спрос превышает предложение на 16% ;

Переизбыток кандидатов на высококвалифицированные позиции — конкуренция среди соискателей выше, чем количество доступных вакансий.

География рынка труда

Наибольшую активность среди работодателей зафиксировали:

Астана — 11,5% всех вакансий ;

Туркестанская область — 7,5% ;

Павлодарская область — 7,1%.

Одновременно в некоторых регионах произошло заметное снижение числа предложений:

Западно-Казахстанская область — спад на 36% ;

Алматинская область — на 35% ;

Мангистауская область — на 34% ;

Улытауская область — на 25%.

Кто ищет работу активнее других

Наиболее активную позицию занимают молодые соискатели:

Лица до 34 лет — 44% всех резюме (48,6 тыс. из 110 тыс.);

Средний возраст — 37% ;

Женщины — 52,8% всех кандидатов;

Мужчины — 47,2%.

Особенно заметное снижение активности наблюдалось в Алматы, где число резюме упало на 28%. В остальных регионах спад составил не более 15%.

Востребованные профессии

Несмотря на общее снижение активности, сохраняется стабильный спрос на следующие профессии:

Санитары — 1,8 тысячи вакансий ;

Медсестры — 1,7 тысячи ;

Водители — 1,5 тысячи.

Заключение Минтруда

Специалисты министерства подытожили: в мае зафиксировано умеренное снижение активности как среди работодателей, так и соискателей. При этом в списке самых востребованных остаются:

Разнорабочие ,

Водители ,

Охранники ,

Медицинские работники.

Также было подчеркнуто, что уровень ожидаемой зарплаты растет с возрастом — что связано с опытом, профессиональной подготовкой и карьерными амбициями кандидатов.