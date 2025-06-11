Тысячи заключённых выйдут на свободу в Казахстане - кого помилуют по новой амнистии

11 июня 2025 года депутаты Мажилиса одобрили закон "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан". Документ направлен на рассмотрение в Сенат, сообщает Lada.kz
По словам депутата Абзала Куспана, инициатива исходит от группы парламентариев и отражает стремление государства к гуманизации уголовной политики, предоставляя шанс на реабилитацию тем, кто раскаялся в содеянном.
"Это акт гуманизма по отношению к людям, которые допустили ошибки, но доказали свое стремление к исправлению", — подчеркнул Куспан.
Проект закона предусматривает полное освобождение от наказания для следующих категорий:
Лица, осужденные за уголовные проступки и преступления небольшой тяжести;
Осужденные за преступления средней тяжести, не повлекшие ущерба, либо при условии полного его возмещения;
Социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести — независимо от наличия ущерба или гражданского иска.
Амнистия также предполагает прекращение расследований по делам, не дошедшим до суда, если речь идет о:
Преступлениях небольшой и средней тяжести;
Преступлениях, совершенных до вступления закона в силу.
Для осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления предусмотрено дифференцированное сокращение срока наказания. Также закон позволит уменьшить срок либо объем наказания на 1/5 части при выполнении следующих условий:
Совершение преступлений, связанных с присвоением, растратой или мошенничеством в особо крупном размере;
Полное возмещение ущерба и исполнение предъявленных исков.
Закон не распространяется на лиц, совершивших:
Умышленное причинение легкого или среднего вреда здоровью, побои;
Преступления, связанные с разглашением государственных тайн;
Коррупционные правонарушения;
Особо опасные преступления, согласно статье 78 УК РК.
По данным МВД:
В учреждениях УИС содержится более 40 тыс. человек, в том числе 33 тыс. осужденных и 7 тыс. следственно арестованных;
На учете службы пробации состоят свыше 27 тыс. человек.
Общее число охваченных амнистией – 15 тыс. человек, из них:
4 132 человека будут полностью освобождены;
632 – из мест лишения свободы;
3,5 тыс. – с пробационного учета.
11 тыс. человек получат сокращение неотбытого срока:
5,4 тыс. – осужденные в колониях;
5,5 тыс. – лица под пробационным надзором.
Под амнистию подпадают 629 социально уязвимых осужденных:
57 – освобождаются;
572 – получат сокращение срока.
Женщины:
Всего охвачено 833;
109 – будут освобождены;
724 – получат сокращение срока.
Большинство женщин (92%) отбывают наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, причем 16% — рецидивистки, что ограничивает возможность амнистии.
Как сообщил замминистра внутренних дел Абай Каирбеков:
В воспитательных колониях содержатся 75 несовершеннолетних:
70 мальчиков — в учреждении №11 г. Алматы;
5 девочек — в учреждении п. Жаугашты, Алматинская область.
Под сокращение срока наказания подпадают четыре подростка.
Предполагается, что реализация амнистии приведет к снижению числа заключенных и сокращению нагрузки на уголовно-исполнительную систему. Закон предоставит реальный шанс на перезагрузку судьбы тем, кто не представляет опасности для общества и готов вернуться к нормальной жизни.
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