Тысячи заключённых выйдут на свободу в Казахстане - кого помилуют по новой амнистии

11 июня 2025 года депутаты Мажилиса одобрили закон "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан". Документ направлен на рассмотрение в Сенат, сообщает Lada.kz

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По словам депутата Абзала Куспана, инициатива исходит от группы парламентариев и отражает стремление государства к гуманизации уголовной политики, предоставляя шанс на реабилитацию тем, кто раскаялся в содеянном.

"Это акт гуманизма по отношению к людям, которые допустили ошибки, но доказали свое стремление к исправлению", — подчеркнул Куспан.

Кто может рассчитывать на амнистию

Проект закона предусматривает полное освобождение от наказания для следующих категорий:

Лица, осужденные за уголовные проступки и преступления небольшой тяжести;

Осужденные за преступления средней тяжести, не повлекшие ущерба, либо при условии полного его возмещения;

Социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести — независимо от наличия ущерба или гражданского иска.

Какие уголовные дела прекратят

Амнистия также предполагает прекращение расследований по делам, не дошедшим до суда, если речь идет о:

Преступлениях небольшой и средней тяжести;

Преступлениях, совершенных до вступления закона в силу.

Сокращение сроков за тяжкие преступления

Для осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления предусмотрено дифференцированное сокращение срока наказания. Также закон позволит уменьшить срок либо объем наказания на 1/5 части при выполнении следующих условий:

Совершение преступлений, связанных с присвоением, растратой или мошенничеством в особо крупном размере;

Полное возмещение ущерба и исполнение предъявленных исков.

Кому амнистия не положена

Закон не распространяется на лиц, совершивших:

Умышленное причинение легкого или среднего вреда здоровью, побои;

Преступления, связанные с разглашением государственных тайн;

Коррупционные правонарушения;

Особо опасные преступления, согласно статье 78 УК РК.

Сколько человек затронет амнистия

По данным МВД:

В учреждениях УИС содержится более 40 тыс. человек , в том числе 33 тыс. осужденных и 7 тыс. следственно арестованных;

На учете службы пробации состоят свыше 27 тыс. человек.

Общее число охваченных амнистией – 15 тыс. человек, из них:

4 132 человека будут полностью освобождены; 632 – из мест лишения свободы; 3,5 тыс. – с пробационного учета.

11 тыс. человек получат сокращение неотбытого срока: 5,4 тыс. – осужденные в колониях; 5,5 тыс. – лица под пробационным надзором.



Женщины и социально уязвимые лица

Под амнистию подпадают 629 социально уязвимых осужденных : 57 – освобождаются; 572 – получат сокращение срока.

Женщины : Всего охвачено 833; 109 – будут освобождены; 724 – получат сокращение срока.



Большинство женщин (92%) отбывают наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, причем 16% — рецидивистки, что ограничивает возможность амнистии.

Несовершеннолетние осужденные

Как сообщил замминистра внутренних дел Абай Каирбеков:

В воспитательных колониях содержатся 75 несовершеннолетних : 70 мальчиков — в учреждении №11 г. Алматы; 5 девочек — в учреждении п. Жаугашты, Алматинская область.

Под сокращение срока наказания подпадают четыре подростка.

Что изменится после принятия закона

Предполагается, что реализация амнистии приведет к снижению числа заключенных и сокращению нагрузки на уголовно-исполнительную систему. Закон предоставит реальный шанс на перезагрузку судьбы тем, кто не представляет опасности для общества и готов вернуться к нормальной жизни.