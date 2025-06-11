18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
507.8
580.82
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.06.2025, 10:37

Тысячи заключённых выйдут на свободу в Казахстане - кого помилуют по новой амнистии

Новости Казахстана 0 943

11 июня 2025 года депутаты Мажилиса одобрили закон "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан". Документ направлен на рассмотрение в Сенат, сообщает Lada.kz

Фото: msn.com
Фото: msn.com

По словам депутата Абзала Куспана, инициатива исходит от группы парламентариев и отражает стремление государства к гуманизации уголовной политики, предоставляя шанс на реабилитацию тем, кто раскаялся в содеянном.

"Это акт гуманизма по отношению к людям, которые допустили ошибки, но доказали свое стремление к исправлению", — подчеркнул Куспан.

Кто может рассчитывать на амнистию

Проект закона предусматривает полное освобождение от наказания для следующих категорий:

  • Лица, осужденные за уголовные проступки и преступления небольшой тяжести;

  • Осужденные за преступления средней тяжести, не повлекшие ущерба, либо при условии полного его возмещения;

  • Социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести — независимо от наличия ущерба или гражданского иска.

Какие уголовные дела прекратят

Амнистия также предполагает прекращение расследований по делам, не дошедшим до суда, если речь идет о:

  • Преступлениях небольшой и средней тяжести;

  • Преступлениях, совершенных до вступления закона в силу.

Сокращение сроков за тяжкие преступления

Для осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления предусмотрено дифференцированное сокращение срока наказания. Также закон позволит уменьшить срок либо объем наказания на 1/5 части при выполнении следующих условий:

  • Совершение преступлений, связанных с присвоением, растратой или мошенничеством в особо крупном размере;

  • Полное возмещение ущерба и исполнение предъявленных исков.

Кому амнистия не положена

Закон не распространяется на лиц, совершивших:

  • Умышленное причинение легкого или среднего вреда здоровью, побои;

  • Преступления, связанные с разглашением государственных тайн;

  • Коррупционные правонарушения;

  • Особо опасные преступления, согласно статье 78 УК РК.

Сколько человек затронет амнистия

По данным МВД:

  • В учреждениях УИС содержится более 40 тыс. человек, в том числе 33 тыс. осужденных и 7 тыс. следственно арестованных;

  • На учете службы пробации состоят свыше 27 тыс. человек.

Общее число охваченных амнистией – 15 тыс. человек, из них:

  • 4 132 человека будут полностью освобождены;

    • 632 – из мест лишения свободы;

    • 3,5 тыс. – с пробационного учета.

  • 11 тыс. человек получат сокращение неотбытого срока:

    • 5,4 тыс. – осужденные в колониях;

    • 5,5 тыс. – лица под пробационным надзором.

Женщины и социально уязвимые лица

  • Под амнистию подпадают 629 социально уязвимых осужденных:

    • 57 – освобождаются;

    • 572 – получат сокращение срока.

  • Женщины:

    • Всего охвачено 833;

    • 109 – будут освобождены;

    • 724 – получат сокращение срока.

Большинство женщин (92%) отбывают наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, причем 16% — рецидивистки, что ограничивает возможность амнистии.

Несовершеннолетние осужденные

Как сообщил замминистра внутренних дел Абай Каирбеков:

  • В воспитательных колониях содержатся 75 несовершеннолетних:

    • 70 мальчиков — в учреждении №11 г. Алматы;

    • 5 девочек — в учреждении п. Жаугашты, Алматинская область.

  • Под сокращение срока наказания подпадают четыре подростка.

Что изменится после принятия закона

Предполагается, что реализация амнистии приведет к снижению числа заключенных и сокращению нагрузки на уголовно-исполнительную систему. Закон предоставит реальный шанс на перезагрузку судьбы тем, кто не представляет опасности для общества и готов вернуться к нормальной жизни.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…