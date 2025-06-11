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11.06.2025, 11:25

Скандал с ломом и проклятиями: казахстанка устроила погром в кафе из-за неоплаты ремонта

Новости Казахстана 0 1 130

В Павлодаре произошло ЧП в одном из кафе-кондитерских: женщина с ломом устроила настоящий погром, сопровождая свои действия эмоциональными высказываниями. Все происходящее снимала на видео ее мать, а ролик вскоре появился в TikTok, вызвав волну обсуждений в соцсетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Кадр из видео
Кадр из видео

Причина конфликта — деньги за ремонт

Как сообщается в подписи к видео, семья женщины, устроившей погром, якобы выполнила ремонт в помещении кафе, но за работу так и не получила оплату. Это и стало причиной агрессивного визита. Женщина утверждала, что ее дочь, выполнявшая работы, — вдова, которой необходимо оплачивать жилье, а потому семья требует возврата денег.

«Не заплатили, унижали. Теперь мы разобьем свою работу», — говорит женщина за кадром.
«У меня брат — полковник, сейчас подъедет. Мы вызовем депутата», — добавляет она в попытке оказать давление на владельцев заведения.

Сторона заведения: «Работа не была завершена»

На видео слышны возражения мужчин, которых обвиняли в неоплате. По их словам, ремонтные работы в кафе не были завершены, и это стало причиной отказа платить.

«Вчера надо было отдать. Курбан айт. Вы зачем обманываете? Она же вдова. Она доделала все. Мы не боимся никого», — заявляет женщина в ответ, продолжая громить кафе.

В завершение ролика она переходит на ругательства и проклятия в адрес оппонентов.

Полиция возбудила административное производство

Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. Как сообщили в ведомстве, действия женщины квалифицируются как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

«Возбуждено административное производство. После сбора всех необходимых документов материалы будут направлены в суд», — сообщили полицейские.

Видео вызвало широкий общественный резонанс

Инцидент активно обсуждается в соцсетях. Пользователи делятся мнениями о том, допустимо ли таким образом отстаивать свои права, и осуждают поведение женщины, особенно с учетом угроз и упоминаний родственных связей с представителями силовых структур.

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