Праздник обернулся трагедией: в Кокшетау жениха зарезали на свадьбе

В Кокшетау завершилось судебное разбирательство по делу об убийстве, совершённом в день свадьбы. Молодой мужчина был смертельно ранен в результате конфликта, произошедшего в одном из местных развлекательных заведений в ноябре 2024 года. Приговор по резонансному делу огласил специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акмолинский областной суд.

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Как развивались события

В день трагедии погибший вместе с друзьями отмечал свадьбу. В том же заведении отдыхала другая компания, в составе которой находился будущий обвиняемый. Между гостями возник словесный спор, который быстро перерос в драку.

Во время потасовки подсудимый достал нож и нанес оппоненту три удара, один из которых пришёлся в область сердца. Пострадавший скончался до прибытия скорой помощи.

Что установил суд

Суд признал мужчину виновным в убийстве, совершённом из хулиганских побуждений (пункт 9 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК). Его вина была доказана на основании:

показаний очевидцев;

записей с камер видеонаблюдения, запечатлевших момент нападения;

результатов судебно-медицинской экспертизы.

Обстоятельства дела и приговор

Как подчеркнули в суде, преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, что стало отягчающим обстоятельством. Смягчающих факторов установлено не было.

По итогам процесса подсудимому назначили 16 лет лишения свободы. Кроме того, суд обязал его выплатить семье погибшего компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов тенге.

Продолжение возможно

На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.