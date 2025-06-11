АФМ обратилось с важным заявлением к казахстанцам из-за неожиданных «проверок» на работе

Казахстанцев предупредили о новой мошеннической схеме: злоумышленники рассылают поддельные уведомления якобы от имени Агентства по финансовому мониторингу (АФМ). Как сообщили в пресс-службе ведомства, сообщения оформлены на фальшивых бланках с логотипом АФМ и поддельной печатью, сообщает Lada.kz
Сценарий обмана: "проверка" по месту работы
Мошенники передают поддельные уведомления через сотрудников или адресно направляют их в организации, где работают граждане. В текстах говорится о якобы проводимой "проверке", и получателей призывают сотрудничать с "сотрудниками АФМ", предоставляя документы или информацию.
Поддельный бланк. Фото: АФМ
Телефонные звонки и попытки получить доступ к счетам
После рассылки уведомлений злоумышленники звонят на мобильные номера получателей, представляются сотрудниками АФМ и пытаются выведать конфиденциальные сведения — в первую очередь данные о банковских счетах.
АФМ: мы не проводим таких проверок
В Агентстве официально заявили, что подобные действия не имеют никакого отношения к их деятельности:
"Агентство по финансовому мониторингу не осуществляет проверок по месту работы физических лиц, не рассылает уведомления и не производит обзвон граждан", — подчеркнули в ведомстве.
Как обезопасить себя
АФМ призывает граждан сохранять бдительность и не поддаваться на уловки аферистов. Если есть сомнения в достоверности полученной информации, необходимо:
Проверить данные через официальный Telegram-канал или сайт АФМ;
Обратиться напрямую в Агентство по финансовому мониторингу;
Связаться с Департаментом экономических расследований по месту жительства.
Главное — не передавать личную информацию незнакомцам
Ведомство напоминает, что любые запросы, требующие передачи персональных или банковских данных, должны вызывать настороженность. Любые сомнительные уведомления или звонки следует воспринимать как потенциальную попытку мошенничества.
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