АФМ обратилось с важным заявлением к казахстанцам из-за неожиданных «проверок» на работе

Казахстанцев предупредили о новой мошеннической схеме: злоумышленники рассылают поддельные уведомления якобы от имени Агентства по финансовому мониторингу (АФМ). Как сообщили в пресс-службе ведомства , сообщения оформлены на фальшивых бланках с логотипом АФМ и поддельной печатью, сообщает Lada.kz

Фото: bcs-express.ru

Сценарий обмана: "проверка" по месту работы

Мошенники передают поддельные уведомления через сотрудников или адресно направляют их в организации, где работают граждане. В текстах говорится о якобы проводимой "проверке", и получателей призывают сотрудничать с "сотрудниками АФМ", предоставляя документы или информацию.

Поддельный бланк. Фото: АФМ

Телефонные звонки и попытки получить доступ к счетам

После рассылки уведомлений злоумышленники звонят на мобильные номера получателей, представляются сотрудниками АФМ и пытаются выведать конфиденциальные сведения — в первую очередь данные о банковских счетах.

АФМ: мы не проводим таких проверок

В Агентстве официально заявили, что подобные действия не имеют никакого отношения к их деятельности:

"Агентство по финансовому мониторингу не осуществляет проверок по месту работы физических лиц, не рассылает уведомления и не производит обзвон граждан", — подчеркнули в ведомстве.

Как обезопасить себя

АФМ призывает граждан сохранять бдительность и не поддаваться на уловки аферистов. Если есть сомнения в достоверности полученной информации, необходимо:

Проверить данные через официальный Telegram-канал или сайт АФМ;

Обратиться напрямую в Агентство по финансовому мониторингу;

Связаться с Департаментом экономических расследований по месту жительства.

Главное — не передавать личную информацию незнакомцам

Ведомство напоминает, что любые запросы, требующие передачи персональных или банковских данных, должны вызывать настороженность. Любые сомнительные уведомления или звонки следует воспринимать как потенциальную попытку мошенничества.