Что должен проверить каждый казахстанец перед выездом за границу

11 июня 2025 года пресс-служба АО «Национальные информационные технологии» напомнила гражданам Казахстана о важной процедуре, которую необходимо пройти перед поездкой за рубеж. Речь идет о проверке наличия ограничений на выезд, сообщает Lada.kz
Перед выездом из страны рекомендуется убедиться в отсутствии запретов на пересечение границы. Сделать это можно в онлайн-режиме — через портал электронного правительства eGov.kz либо в мобильном приложении eGov Mobile.
Данная услуга позволяет проверить наличие ограничений по следующим базам данных:
Реестр должников, которым запрещен выезд за границу;
Реестр должников по исполнительным производствам.
Для проверки необходимо выполнить несколько простых шагов:
Откройте приложение eGov Mobile и перейдите в раздел «Услуги».
Выберите пункт:
«Путешествие, жизнь за границей и эмиграция» →
«Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников».
Заполните предложенные поля (ФИО, ИИН и другие требуемые данные).
Нажмите кнопку «Проверить».
Срок предоставления услуги составляет до 15 минут — как при обращении через портал eGov.kz, так и через мобильное приложение.
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