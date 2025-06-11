Что должен проверить каждый казахстанец перед выездом за границу

11 июня 2025 года пресс-служба АО «Национальные информационные технологии» напомнила гражданам Казахстана о важной процедуре, которую необходимо пройти перед поездкой за рубеж. Речь идет о проверке наличия ограничений на выезд, сообщает Lada.kz

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Проверка ограничений через eGov

Перед выездом из страны рекомендуется убедиться в отсутствии запретов на пересечение границы. Сделать это можно в онлайн-режиме — через портал электронного правительства eGov.kz либо в мобильном приложении eGov Mobile.

Данная услуга позволяет проверить наличие ограничений по следующим базам данных:

Реестр должников, которым запрещен выезд за границу ;

Реестр должников по исполнительным производствам.

Как воспользоваться услугой через eGov Mobile

Для проверки необходимо выполнить несколько простых шагов:

Откройте приложение eGov Mobile и перейдите в раздел «Услуги». Выберите пункт:

«Путешествие, жизнь за границей и эмиграция» →

«Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников». Заполните предложенные поля (ФИО, ИИН и другие требуемые данные). Нажмите кнопку «Проверить».

Время обработки запроса

Срок предоставления услуги составляет до 15 минут — как при обращении через портал eGov.kz, так и через мобильное приложение.