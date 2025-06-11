Кто разрабатывает крупнейшие газовые месторождения в Казахстане и на чьи деньги

Казахстанские газовые месторождения с суммарными извлекаемыми запасами около 150 миллиардов кубометров стали объектом повышенного внимания со стороны инвесторов. Министерство энергетики страны поделилось актуальной информацией о текущем состоянии и перспективах отрасли, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: ortcom.kz

Кто добывает газ в Казахстане

В настоящий момент на территории страны работают 84 недропользователя, осуществляющих добычу природного газа. Все работы проводятся за счет собственных средств компаний в соответствии с утвержденными технологическими схемами.

Условия сотрудничества с QazaqGaz

Национальная компания QazaqGaz выстраивает партнерство с частными инвесторами по принципу 100% carry-финансирования. Это означает, что все расходы по геологоразведке несут инвесторы, а государственная сторона не берет на себя финансовые риски. Такой подход, по заверению министерства, позволяет:

сохранить за государством контроль над стратегически важными ресурсами;

минимизировать бюджетную нагрузку;

стимулировать приток инвестиций в отрасль.

Какие месторождения уже переданы инвесторам

По информации ведомства, частные партнеры уже привлечены к разработке следующих месторождений:

Аккудук

Жалибек

Шалкар

Северное-1

Северное-2

Общие извлекаемые запасы газа по этим проектам составляют порядка 150 млрд куб. м.

Новые месторождения на горизонте

Согласно утвержденной «дорожной карте» развития газовой отрасли, в период с 2025 по 2027 год в эксплуатацию планируется ввести следующие месторождения:

Барханная

Западная Прорва

Урихтау Центральный

Эти проекты также могут стать привлекательными для новых инвесторов.

Результаты 2023 года: успешный запуск новых разработок

В минувшем году стартовала добыча на трех объектах:

Анабай – 29,3 млн куб. м

Восточный Урихтау – 54,6 млн куб. м

Рожковское – 301,5 млн куб. м

Общий объем добычи по этим месторождениям в 2023 году составил 385,5 млн куб. м.