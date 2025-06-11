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11.06.2025, 14:25

Кто разрабатывает крупнейшие газовые месторождения в Казахстане и на чьи деньги

Новости Казахстана 0 572

Казахстанские газовые месторождения с суммарными извлекаемыми запасами около 150 миллиардов кубометров стали объектом повышенного внимания со стороны инвесторов. Министерство энергетики страны поделилось актуальной информацией о текущем состоянии и перспективах отрасли, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: ortcom.kz
Фото: ortcom.kz

Кто добывает газ в Казахстане

В настоящий момент на территории страны работают 84 недропользователя, осуществляющих добычу природного газа. Все работы проводятся за счет собственных средств компаний в соответствии с утвержденными технологическими схемами.

Условия сотрудничества с QazaqGaz

Национальная компания QazaqGaz выстраивает партнерство с частными инвесторами по принципу 100% carry-финансирования. Это означает, что все расходы по геологоразведке несут инвесторы, а государственная сторона не берет на себя финансовые риски. Такой подход, по заверению министерства, позволяет:

  • сохранить за государством контроль над стратегически важными ресурсами;

  • минимизировать бюджетную нагрузку;

  • стимулировать приток инвестиций в отрасль.

Какие месторождения уже переданы инвесторам

По информации ведомства, частные партнеры уже привлечены к разработке следующих месторождений:

  • Аккудук

  • Жалибек

  • Шалкар

  • Северное-1

  • Северное-2

Общие извлекаемые запасы газа по этим проектам составляют порядка 150 млрд куб. м.

Новые месторождения на горизонте

Согласно утвержденной «дорожной карте» развития газовой отрасли, в период с 2025 по 2027 год в эксплуатацию планируется ввести следующие месторождения:

  • Барханная

  • Западная Прорва

  • Урихтау Центральный

Эти проекты также могут стать привлекательными для новых инвесторов.

Результаты 2023 года: успешный запуск новых разработок

В минувшем году стартовала добыча на трех объектах:

  • Анабай – 29,3 млн куб. м

  • Восточный Урихтау – 54,6 млн куб. м

  • Рожковское – 301,5 млн куб. м

Общий объем добычи по этим месторождениям в 2023 году составил 385,5 млн куб. м.

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