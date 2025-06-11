Кто разрабатывает крупнейшие газовые месторождения в Казахстане и на чьи деньги

Казахстанские газовые месторождения с суммарными извлекаемыми запасами около 150 миллиардов кубометров стали объектом повышенного внимания со стороны инвесторов. Министерство энергетики страны поделилось актуальной информацией о текущем состоянии и перспективах отрасли, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS
В настоящий момент на территории страны работают 84 недропользователя, осуществляющих добычу природного газа. Все работы проводятся за счет собственных средств компаний в соответствии с утвержденными технологическими схемами.
Национальная компания QazaqGaz выстраивает партнерство с частными инвесторами по принципу 100% carry-финансирования. Это означает, что все расходы по геологоразведке несут инвесторы, а государственная сторона не берет на себя финансовые риски. Такой подход, по заверению министерства, позволяет:
сохранить за государством контроль над стратегически важными ресурсами;
минимизировать бюджетную нагрузку;
стимулировать приток инвестиций в отрасль.
По информации ведомства, частные партнеры уже привлечены к разработке следующих месторождений:
Аккудук
Жалибек
Шалкар
Северное-1
Северное-2
Общие извлекаемые запасы газа по этим проектам составляют порядка 150 млрд куб. м.
Согласно утвержденной «дорожной карте» развития газовой отрасли, в период с 2025 по 2027 год в эксплуатацию планируется ввести следующие месторождения:
Барханная
Западная Прорва
Урихтау Центральный
Эти проекты также могут стать привлекательными для новых инвесторов.
В минувшем году стартовала добыча на трех объектах:
Анабай – 29,3 млн куб. м
Восточный Урихтау – 54,6 млн куб. м
Рожковское – 301,5 млн куб. м
Общий объем добычи по этим месторождениям в 2023 году составил 385,5 млн куб. м.
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