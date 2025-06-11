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11.06.2025, 15:02

Кто и за что платит? В Казахстане обсуждают приостановку верификации смартфонов

Новости Казахстана 0 566

В Мажилисе поднимается вопрос о приостановке процедуры обязательной верификации мобильных устройств, которую сегодня проводит частная структура. Поводом для обсуждения стали многочисленные обращения граждан и предпринимателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на

Фото: yurtgazetesi.com.tr
Фото: yurtgazetesi.com.tr

Кто и на каких основаниях проводит верификацию?

С критикой текущей схемы выступил депутат Мажилиса Болатбек Нажметдинулы. Он сообщил, что в адрес депутатов поступают жалобы от казахстанцев по поводу компании ATS Mediafon KZ, которая оказывает услугу по верификации IMEI-кодов мобильных устройств.

«Прошу правительство официально разъяснить, на каком основании эта компания выполняет функции обязательной верификации. Был ли проведен конкурсный отбор? Кто принял соответствующее решение?» — обратился он к правительству.

Требование остановить верификацию и вернуть деньги

Парламентарий призвал временно приостановить действие схемы и передать функции верификации профильному государственному органу. Кроме того, он предложил рассмотреть возможность возврата денежных средств, если будет установлено, что компания действовала с нарушением законодательства.

«Если будут выявлены факты неправомерного взимания платы, необходимо вернуть эти суммы как гражданам, так и субъектам бизнеса», — подчеркнул депутат.

Почему услуга вызывает недоверие?

По словам Болатбека Нажметдинулы, услуга верификации стоит 3 932 тенге за каждое устройство, что вызывает обоснованные сомнения у населения. Особенно с учетом того, что её оказывает частная организация без государственного статуса, без проведения конкурса и без официального поручения.

«Сегодня в серой зоне в Казахстане находится порядка 12 миллионов устройств. В этих условиях справедливые вопросы вызывает тот факт, что услугу предоставляет частная структура без прозрачных механизмов и регуляторного контроля», — заявил он.

Проблема серого импорта и призыв к проверкам

Депутат также затронул тему массового ввоза смартфонов в обход официальных каналов. Он призвал правительство:

  • провести проверку источников происхождения «серых» партий мобильных телефонов;

  • выявить схемы их ввоза без прохождения таможенного контроля, в том числе с участием крупных дистрибьюторов и розничных сетей;

  • закрыть нелегальные каналы импорта;

  • предоставить в парламент отчёт о выявленных нарушениях и мерах, принятых по итогам проверок.

Потери бюджета и ответственность граждан

По оценкам экспертов, до 75% смартфонов на казахстанском рынке ввозятся с нарушением таможенного законодательства. Из-за этого государственный бюджет ежегодно теряет до 150 миллиардов тенге.

В сложившихся условиях, считает Нажметдинулы, верификация фактически становится подменой полноценного таможенного контроля и перекладывает последствия «серого» импорта на плечи населения и бизнеса.

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