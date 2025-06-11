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11.06.2025, 16:24

Будут ли послабления для тех, кто сел за руль пьяным - МВД озвучило позицию

Новости Казахстана 0 540

11 июня 2025 года Министерство внутренних дел Казахстана выступило с жестким заявлением, отклонив предложения об ослаблении мер ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Позиция ведомства была озвучена официальным представителем Шынгысом Алекешевым и опубликована на портале Polisia.kz, сообщает Lada.kz


 

 

© shutterstock.com
© shutterstock.com

Повод для заявления — обращения граждан с просьбами отменить наказания

По словам Алекешева, в последнее время в МВД начали поступать обращения от отдельных граждан, ранее привлеченных к ответственности за пьяное вождение. Они просят отменить или смягчить меры, предусмотренные действующим законодательством. Однако в ведомстве эти требования назвали необоснованными и подчеркнули, что пересмотра санкций не будет.

«Мы категорически против любых послаблений, предусмотренных статьей 608 Кодекса об административных правонарушениях. Это не просто норма — это защита человеческих жизней», — заявил представитель МВД.

Почему наказание ужесточили: статистика и последствия

В МВД напомнили, что с 2020 года в Казахстане действует правило семилетнего лишения водительских прав за пьяное вождение. Эта мера введена неслучайно — она стала реакцией на тревожную статистику и массовые трагедии на дорогах.

За последние пять лет:

  • произошло более 2 500 дорожно-транспортных происшествий, вызванных нетрезвыми водителями;

  • более 460 человек погибли;

  • свыше 3 300 пострадали.

Представители МВД подчеркивают: за сухими цифрами — настоящие человеческие драмы.

«Это жизни, которых больше нет, семьи, которые не смогут восстановиться, дети-сироты, убитые горем родители. Пьяный водитель — это потенциальный убийца», — добавил Алекешев.

Пример из Алматы: трагедия на рабочем месте

Один из последних трагических эпизодов, приведенных в заявлении МВД, произошел в Алматы. Пьяный водитель сбил троих сотрудников дорожной службы. Двое из них погибли на месте. По словам полиции, люди просто выполняли свою работу и не вернулись домой.

«Это прямая цена чьего-то безответственного решения сесть за руль в пьяном виде», — прокомментировали в ведомстве.

Строгие меры уже дают результат

Несмотря на постоянный рост автопарка, количество задержанных водителей в состоянии опьянения постепенно снижается, утверждают в МВД. Это, по мнению ведомства, свидетельствует об эффективности действующих мер.

«Строгое наказание не только карает, но и удерживает от преступления. Это сдерживающий фактор», — подчеркнули в МВД.

Международная практика: Казахстан — не самый строгий

В заявлении также отмечается, что Казахстан — далеко не самая жесткая страна по отношению к пьяным водителям. Во многих государствах за подобные правонарушения предусмотрены еще более суровые меры, включая пожизненное лишение прав и конфискацию автомобиля.

Заключение МВД: никаких уступок

В Министерстве внутренних дел заявили однозначно: любые попытки пересмотра санкций за пьяное вождение рассматриваются как неприемлемые.

«Жизнь и безопасность граждан важнее необоснованных требований тех, кто осознанно нарушил закон. Мы не допустим возврата к мягкости — это путь к новым трагедиям», — подытожил Шынгыс Алекешев.

 

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