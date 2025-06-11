Будут ли послабления для тех, кто сел за руль пьяным - МВД озвучило позицию

11 июня 2025 года Министерство внутренних дел Казахстана выступило с жестким заявлением, отклонив предложения об ослаблении мер ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Позиция ведомства была озвучена официальным представителем Шынгысом Алекешевым и опубликована на портале Polisia.kz, сообщает Lada.kz
По словам Алекешева, в последнее время в МВД начали поступать обращения от отдельных граждан, ранее привлеченных к ответственности за пьяное вождение. Они просят отменить или смягчить меры, предусмотренные действующим законодательством. Однако в ведомстве эти требования назвали необоснованными и подчеркнули, что пересмотра санкций не будет.
«Мы категорически против любых послаблений, предусмотренных статьей 608 Кодекса об административных правонарушениях. Это не просто норма — это защита человеческих жизней», — заявил представитель МВД.
В МВД напомнили, что с 2020 года в Казахстане действует правило семилетнего лишения водительских прав за пьяное вождение. Эта мера введена неслучайно — она стала реакцией на тревожную статистику и массовые трагедии на дорогах.
За последние пять лет:
произошло более 2 500 дорожно-транспортных происшествий, вызванных нетрезвыми водителями;
более 460 человек погибли;
свыше 3 300 пострадали.
Представители МВД подчеркивают: за сухими цифрами — настоящие человеческие драмы.
«Это жизни, которых больше нет, семьи, которые не смогут восстановиться, дети-сироты, убитые горем родители. Пьяный водитель — это потенциальный убийца», — добавил Алекешев.
Один из последних трагических эпизодов, приведенных в заявлении МВД, произошел в Алматы. Пьяный водитель сбил троих сотрудников дорожной службы. Двое из них погибли на месте. По словам полиции, люди просто выполняли свою работу и не вернулись домой.
«Это прямая цена чьего-то безответственного решения сесть за руль в пьяном виде», — прокомментировали в ведомстве.
Несмотря на постоянный рост автопарка, количество задержанных водителей в состоянии опьянения постепенно снижается, утверждают в МВД. Это, по мнению ведомства, свидетельствует об эффективности действующих мер.
«Строгое наказание не только карает, но и удерживает от преступления. Это сдерживающий фактор», — подчеркнули в МВД.
В заявлении также отмечается, что Казахстан — далеко не самая жесткая страна по отношению к пьяным водителям. Во многих государствах за подобные правонарушения предусмотрены еще более суровые меры, включая пожизненное лишение прав и конфискацию автомобиля.
В Министерстве внутренних дел заявили однозначно: любые попытки пересмотра санкций за пьяное вождение рассматриваются как неприемлемые.
«Жизнь и безопасность граждан важнее необоснованных требований тех, кто осознанно нарушил закон. Мы не допустим возврата к мягкости — это путь к новым трагедиям», — подытожил Шынгыс Алекешев.
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