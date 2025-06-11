В Казахстане предложили внедрить ипотеку по принципу «аренда с правом выкупа»

Доступное жилье без первоначального взноса, цифровые заявки и субсидии только на новостройки — в Мажилисе предложили изменить ипотечную политику, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

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Приобрести собственную квартиру в Казахстане по-прежнему сложно: высокие ставки, жесткие требования банков и невозможность накопить нужную сумму отпугивают большинство граждан. Особенно это касается молодых специалистов, одиноких родителей и людей без крупного первоначального взноса. Существующая модель жилищного кредитования, по мнению депутатов, требует пересмотра.

Что предлагает депутат Сатыбалдин

На заседании Мажилиса депутат Ерболат Сатыбалдин выступил с инициативами, которые, по его мнению, помогут сделать ипотеку доступнее для населения. Его предложения охватывают сразу несколько направлений:

1. Аренда с последующим выкупом

Предлагается внедрить систему, при которой часть арендных платежей будет учитываться в качестве первоначального взноса.

Заемщик в течение нескольких лет арендует жилье, одновременно подтверждая свою платежеспособность.

Такая схема может стать особенно актуальной для молодежи, матерей-одиночек и тех, кто не располагает сбережениями.

«Человек и копит деньги, и доказывает банку, что способен платить», — отмечают депутаты.

2. Привлечение всех банков к жилищным накопительным программам

Сейчас участие в таких программах ограничено — лишь немногие операторы имеют соответствующую лицензию.

Расширение доступа для всех банков второго уровня позволит увеличить конкуренцию на рынке и расширит выбор для заемщиков.

3. Использование пенсионных накоплений

Сатыбалдин предлагает разрешить использовать средства из ЕНПФ для долгосрочной ипотеки.

Это может помочь снизить процентные ставки и повысить доступность кредитов.

4. Цифровизация ипотечных процедур

По примеру автокредитования, необходимо создать онлайн-платформу для оформления ипотек — «цифровую ипотеку».

Это позволит отказаться от бумажной волокиты и ускорит процесс рассмотрения заявок.

«Без справок, очередей и бумажной беготни», — поясняет депутат.

5. Субсидии — только на первичное жилье

Чтобы исключить спекуляции и инвестиционные покупки, предлагается направлять господдержку исключительно на новое жилье.

Это решение, по словам Сатыбалдина, позволит избежать перепродаж на вторичном рынке.

6. Автоматический обмен данными между банками и государством

Обработка документов должна происходить без участия человека — с помощью цифровых сервисов.

Это ускорит оформление и снизит коррупционные риски.

Ипотека по-прежнему остается дорогой

Хотя в стране уже были предприняты шаги по снижению ставок — годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по ипотеке уменьшилась с 25% до 20%, — доступной для большинства ипотека так и не стала.

Например, чтобы купить квартиру в новостройке стоимостью 25 млн тенге, необходимо внести от 5 до 7 млн тенге первоначального взноса. При среднем доходе казахстанской семьи это остается недостижимой целью без помощи родственников или наследства.

Заключение

Предложенные меры не потребуют дополнительного финансирования из бюджета, но при этом могут изменить саму модель жилищного кредитования в стране. Вместо дорогой и недоступной ипотеки предлагается гибкая система, в которой аренда становится шагом к собственности, а цифровые инструменты упрощают процесс оформления.