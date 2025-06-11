Гормоны в каждой второй туше: конина в Казахстане оказалась небезопасной

11 июня 2025 года в стенах Мажилиса прозвучало тревожное заявление: проректор по научной и инновационной деятельности Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина Ержан Сыргалиев сообщил, что около 80% конины, реализуемой на рынках Казахстана, содержит остатки гормонов и антибиотиков. Информация прозвучала на фоне обсуждения темы безопасности пищевых продуктов в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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«Даже в традиционном мясе — гормоны»: результаты масштабного анализа

Сыргалиев отметил, что поводом для выступления стал недавно прошедший Международный день безопасности пищевой продукции. По его словам, несмотря на уверенность казахстанцев в натуральности конины, результаты лабораторных исследований показывают обратное.

«Даже в нашем традиционном, органическом, как мы его считаем, мясе — конине — 80% содержит гормоны и антибиотики», — заявил ученый.

Он уточнил, что команда исследователей провела масштабный анализ образцов мяса с различных рынков по всей стране. Выводы оказались однозначными: распространенность использования фармакологических веществ в животноводстве велика даже среди продукции, которую принято считать экологически чистой.

Угроза здоровью: возможная связь с ростом онкологических заболеваний

По словам Сыргалиева, неконтролируемое применение гормональных препаратов и антибиотиков в традиционном животноводстве может быть одной из причин роста заболеваемости онкологией в стране.

«Мы не поднимаем эту тему публично, но статистика по онкологическим заболеваниям в Казахстане остается на тревожно высоком уровне», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в ближайшее время необходимо уделить особое внимание вопросу качества мясной продукции, которую ежедневно употребляют миллионы граждан.

Необходимость перехода к органическому сельскому хозяйству

В завершение своего выступления ученый обозначил важность развития органического сельского хозяйства в Казахстане. Он считает, что переход к экологически чистым методам выращивания скота и производства продуктов должен стать приоритетом государственной политики в области сельского хозяйства и здравоохранения.

«Развитие органического земледелия и животноводства — это не просто тренд, а жизненная необходимость», — подытожил Сыргалиев.

Контекст

Проблема загрязнения мясной продукции лекарственными средствами в Казахстане обсуждается не впервые. Однако столь масштабное заявление, прозвучавшее с парламентской трибуны, может стать толчком к более серьезным проверкам, общественным дискуссиям и возможным изменениям в ветеринарном контроле и аграрной политике страны.