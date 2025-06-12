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11.06.2025, 19:10

Казахстанского рэпера потребовали не пускать в Россию из-за поддержки ВСУ

Новости Казахстана 0 1 012

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с заявлением, в котором потребовал запретить въезд в Россию казахстанскому рэперу Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов). Об этом сообщает сайт «Страсти», предает Lada.kz

Кадр: Подкаст «Осколки» / YouTube
Кадр: Подкаст «Осколки» / YouTube

Причина — публичная поддержка Украины

Рэпер Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов), ранее активно выступавший в России, оказался в центре политического скандала. Поводом стало его возможное участие в фестивале #ЛетоLIFE в Москве. Несмотря на отсутствие информации о концертах на официальном сайте исполнителя, СМИ сообщили, что он значится в числе приглашённых звёзд мероприятия.

Однако глава ФПБК Виталий Бородин резко раскритиковал намерение артиста приехать в Россию, напомнив, что после начала специальной военной операции Jah Khalib уехал из страны и неоднократно высказывался в поддержку Украины.

«Он открыто заявлял о симпатиях к Украине, восхищался её народом и выступал против политики России. После этого, разумеется, его концерты начали отменять, и он пропал с российских площадок на несколько лет», — отметил Бородин.

Призыв к запрету въезда и уголовному преследованию

По словам Бородина, действия артиста заслуживают более серьёзных последствий, чем просто бойкот концертов.

«Мы намерены обратиться в МВД и пограничную службу с просьбой не допустить въезда этого человека в страну. Он поддерживал вооружённые силы Украины и дискредитировал Россию, а теперь хочет зарабатывать здесь деньги. Мы этого не позволим», — подчеркнул глава ФПБК.

Он также добавил, что в случае продолжения публичных заявлений в поддержку Украины, организация будет добиваться возбуждения уголовного дела против рэпера.

«Россия — не страна для двойных стандартов»

Бородин выразил убеждение, что в российском шоу-бизнесе не должно быть места артистам, которые не определились со своей позицией.

«Jah Khalib хочет усидеть на двух стульях — и не потерять казахстанскую аудиторию, и вновь выступать в России. Мы считаем, что подобное недопустимо. Он должен понимать: Россия — это не страна, с которой можно играть в подобные игры», — заявил он.

Что известно о концертах

На момент публикации официального подтверждения участия Jah Khalib в московском фестивале не было. Однако слухи о его возможном возвращении на сцену вызвали широкий общественный резонанс и острую реакцию со стороны патриотических и консервативных кругов в России.

 

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