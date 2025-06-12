«Финансовая казнь» без суда: почему у казахстанцев блокируют все деньги на счете

Депутат Мажилиса Серик Ерубаев обратился к правительству с требованием пересмотреть порядок взыскания долгов с казахстанцев. Он озвучил многочисленные жалобы граждан на полную блокировку их счетов, что приводит к серьезным социальным последствиям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По словам депутата, в его партию поступают многочисленные обращения от граждан, столкнувшихся с полной блокировкой своих банковских счетов. Такая мера применяется судебными исполнителями при наличии у человека даже незначительной задолженности по налогам, штрафам или коммунальным услугам.
«Это стало одной из наиболее острых проблем, с которой сталкиваются казахстанцы сегодня. Речь идет о грубом нарушении их финансовых прав», — заявил Ерубаев.
Он привел конкретный пример: если человек задолжал 50 тысяч тенге, а на его счету хранится 300 тысяч, то судебный исполнитель блокирует всю сумму, а не только сумму долга. В результате гражданин лишается возможности приобретать продукты питания, лекарства и удовлетворять базовые потребности.
Как напомнил депутат, судебные исполнители опираются на нормы закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», что позволяет им применять радикальные меры, включая полную блокировку счетов.
«Этот подход позволяет судебным исполнителям максимально использовать свои полномочия, но при этом он нарушает конституционные права и фактически ставит человека в безвыходное положение», — отметил мажилисмен.
По его словам, даже после погашения долга процесс разблокировки счета может занять два-три дня, а если это происходит на выходных или праздничных днях — ситуация усугубляется.
Депутат также напомнил о том, что судебные исполнители получают вознаграждение за свою работу — до 25% от суммы взыскания. Это, по мнению Ерубаева, создает риск злоупотреблений и может подталкивать исполнителей к более жестким мерам.
Ерубаев напомнил, что еще 2 сентября 2024 года в своем Послании народу Казахстана президент страны поручил прекратить практику полной блокировки счетов граждан. Однако, как отметил депутат, почти за год никаких подвижек в этой сфере не произошло.
«Государство, заботящееся о своих гражданах, не должно допускать безосновательных ограничений. Нужно обеспечить справедливость и правовое равновесие», — подчеркнул он.
Фракция «Ак жол», к которой принадлежит Ерубаев, предлагает внести конкретные изменения в законодательство:
Закрепить частичную блокировку счетов, строго в пределах размера задолженности;
Ввести обязательное предварительное уведомление граждан с указанием точной суммы и сроков для добровольного погашения долга;
Обязать госорганы действовать прозрачно и учитывать социальную значимость проблемы.
По мнению депутата, такие меры позволят сбалансировать интересы государства и граждан, избегая неоправданного давления на людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.
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