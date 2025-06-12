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11.06.2025, 19:45

«Финансовая казнь» без суда: почему у казахстанцев блокируют все деньги на счете

Новости Казахстана 0 1 405

Депутат Мажилиса Серик Ерубаев обратился к правительству с требованием пересмотреть порядок взыскания долгов с казахстанцев. Он озвучил многочисленные жалобы граждан на полную блокировку их счетов, что приводит к серьезным социальным последствиям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

 

 

Фото: pexels
Фото: pexels

Массовые жалобы и нарушение прав

По словам депутата, в его партию поступают многочисленные обращения от граждан, столкнувшихся с полной блокировкой своих банковских счетов. Такая мера применяется судебными исполнителями при наличии у человека даже незначительной задолженности по налогам, штрафам или коммунальным услугам.

«Это стало одной из наиболее острых проблем, с которой сталкиваются казахстанцы сегодня. Речь идет о грубом нарушении их финансовых прав», — заявил Ерубаев.

Он привел конкретный пример: если человек задолжал 50 тысяч тенге, а на его счету хранится 300 тысяч, то судебный исполнитель блокирует всю сумму, а не только сумму долга. В результате гражданин лишается возможности приобретать продукты питания, лекарства и удовлетворять базовые потребности.

Судебные исполнители действуют в рамках закона, но в ущерб людям

Как напомнил депутат, судебные исполнители опираются на нормы закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», что позволяет им применять радикальные меры, включая полную блокировку счетов.

«Этот подход позволяет судебным исполнителям максимально использовать свои полномочия, но при этом он нарушает конституционные права и фактически ставит человека в безвыходное положение», — отметил мажилисмен.

По его словам, даже после погашения долга процесс разблокировки счета может занять два-три дня, а если это происходит на выходных или праздничных днях — ситуация усугубляется.

Финансовая заинтересованность судебных исполнителей

Депутат также напомнил о том, что судебные исполнители получают вознаграждение за свою работу — до 25% от суммы взыскания. Это, по мнению Ерубаева, создает риск злоупотреблений и может подталкивать исполнителей к более жестким мерам.

Обещание президента и отсутствие изменений

Ерубаев напомнил, что еще 2 сентября 2024 года в своем Послании народу Казахстана президент страны поручил прекратить практику полной блокировки счетов граждан. Однако, как отметил депутат, почти за год никаких подвижек в этой сфере не произошло.

«Государство, заботящееся о своих гражданах, не должно допускать безосновательных ограничений. Нужно обеспечить справедливость и правовое равновесие», — подчеркнул он.

Законодательные предложения фракции «Ак жол»

Фракция «Ак жол», к которой принадлежит Ерубаев, предлагает внести конкретные изменения в законодательство:

  • Закрепить частичную блокировку счетов, строго в пределах размера задолженности;

  • Ввести обязательное предварительное уведомление граждан с указанием точной суммы и сроков для добровольного погашения долга;

  • Обязать госорганы действовать прозрачно и учитывать социальную значимость проблемы.

По мнению депутата, такие меры позволят сбалансировать интересы государства и граждан, избегая неоправданного давления на людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

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