«Сборка одной отверткой» за государственный счёт: депутат о неэффективности автопрома

Депутат Мажилиса Мархабат Жайымбетов выступил с резкой критикой в адрес отечественной автомобильной промышленности. По его словам, автопроизводители продолжают пользоваться щедрой государственной поддержкой, однако реального технологического прогресса в отрасли не происходит, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: fishki.net

«Отверточная сборка» вместо реального производства

В своем депутатском запросе парламентарий напомнил, что казахстанские автозаводы освобождены от уплаты налогов и таможенных пошлин на ввоз компонентов и оборудования. Более того, они получают преференции при участии в государственных закупках.

– Государство намеренно создало благоприятные условия для развития автопрома, и это правильно. Это новые рабочие места, трансфер технологий, рост индустрии. Однако на старте были установлены минимальные требования: инвестиции от 2 млрд тенге, выпуск 25 тысяч автомобилей в год, мелкоузловая сборка одной модели. В народе это называют "сборкой одной отверткой", – отметил Жайымбетов.

Он подчеркнул, что подобный формат был оправдан на начальном этапе, но сейчас такая схема лишь имитирует производство и не способствует локализации и развитию технологий.

Новые стандарты есть, но их игнорируют

С 2021 года, по словам депутата, требования к автопроизводителям были формально ужесточены. Теперь для получения господдержки необходимо:

Инвестировать не менее 70 млрд тенге;

Выпускать минимум две модели;

Достичь уровня локализации в 50% к 2027 году.

Однако эти условия, по словам Жайымбетова, на практике соблюдают далеко не все. Крупнейшие игроки отрасли продолжают работать по упрощенным правилам, что нарушает принципы справедливой конкуренции и отталкивает потенциальных инвесторов.

Государство платит за имитацию производства

Реальные объемы производства, как показал депутат, далеки от заявленных. Например:

В 2023 году было выпущено только 13 тысяч автомобилей;

За 10 месяцев 2024 года – 17 тысяч.

При этом более 90% автомобилей собираются по крупноузловому принципу — когда практически готовые машины ввозятся, частично разбираются и снова собираются уже в Казахстане. Тем не менее, такие автомобили признаются "отечественными" и получают доступ к господдержке.

– В итоге миллиарды бюджетных средств идут на субсидирование сборки “одной отверткой”, – подчеркнул Жайымбетов.

Разночтения в статистике и слабый контроль

Особую озабоченность у депутата вызвало несоответствие в данных внешней торговли. Так, согласно отчетности Казахстана, из Китая в 2024 году было ввезено кузовов на 424 млн долларов. Однако китайская сторона зафиксировала экспорт в Казахстан лишь на 6 млн долларов.

По словам Жайымбетова, под видом "полуфабрикатов" фактически ввозятся готовые автомобили, которые затем оформляются как продукция местной сборки с новым VIN-кодом и уходят от налогов. Государственные органы не имеют достаточных механизмов для контроля: взаимодействие с автопромом осуществляется через гражданско-правовые договоры, а не через систему жесткого регулирования.

– В условиях слабого регулирования власти вынуждены доверять предоставляемым компаниями данным, не имея доступа к объективной проверке, – отметил он.

Предложения депутата: контроль, справедливость, закон

Чтобы исправить ситуацию, депутат предложил:

Ввести в законодательство определение мелкоузловой сборки как обязательное условие для получения государственной поддержки;

Пересмотреть все действующие соглашения о промышленной сборке с позиции равных условий для всех игроков;

Наделить Министерство индустрии и строительства полномочиями по надзору за соблюдением условий сборки;

Провести межведомственную проверку расхождений в таможенной статистике и устранить возможные налоговые схемы.