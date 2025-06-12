Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Казахстан

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Казахстан на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева в официальном Telegram-канале , передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Reuters

Даты визита и программа

Китайский лидер прибудет в Астану по приглашению президента Казахстана. Визит продлится два дня — с 16 по 17 июня. Как отмечается в сообщении, в рамках пребывания Си Цзиньпина в столице пройдёт двусторонняя встреча глав государств.

Основной темой переговоров станет укрепление казахско-китайского стратегического партнёрства. Стороны намерены обсудить дальнейшее расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Участие в региональном саммите

Кроме того, 17 июня в Астане состоится международный саммит в формате «Центральная Азия — Китай». На этом мероприятии, помимо Си Цзиньпина, ожидается присутствие лидеров других стран региона. Встреча станет продолжением диалога, направленного на укрепление взаимосвязей между Китаем и государствами Центральной Азии.

Планы по встрече Си Цзиньпина и Путина

Отдельно стоит отметить, что на фоне визита Си Цзиньпина в Казахстан активизируются и российско-китайские дипломатические контакты. 31 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что президент Владимир Путин намерен посетить Китай в сентябре 2025 года.

По словам дипломата, Москва и Пекин уже работают над программой визита российского лидера. Ведётся согласование ключевых документов, которые планируется подписать по итогам встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина.