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12.06.2025, 07:04

Смерть в пути: трагедия в поезде вскрыла системные проблемы железных дорог Казахстана

Новости Казахстана 0 1 719

Смерть проводника в пассажирском поезде Караганда – Омск стала поводом для резкой критики условий, в которых работают сотрудники и путешествуют граждане. Пассажиры заявляют о системных нарушениях и требуют немедленных реформ в железнодорожной отрасли, сообщает Lada.kz со ссылкой на in_da_krg.

© Photo : Официальная страница Қазақстан темір жолы в социальных сетях
© Photo : Официальная страница Қазақстан темір жолы в социальных сетях

Трагедия на маршруте Караганда — Омск: сердце не выдержало

Инцидент произошел в поезде №145, следовавшем по маршруту Караганда – Омск. На станции Бурабай у проводника пятого вагона случился сердечный приступ. Мужчина 1972 года рождения был найден без сознания в служебном купе. Прибывшие на ближайшую станцию Кокшетау врачи лишь констатировали смерть.

В компании АО «Пассажирские перевозки» подтвердили факт трагедии. Уточняется, что проводник прошёл обязательный медицинский осмотр перед выходом на рейс, имел 29 лет стажа работы и не был зарегистрирован с хроническими заболеваниями.

Однако этот случай вызвал волну негодования в обществе и поставил под сомнение официальные заявления о состоянии подвижного состава.

«По данным компании, системы вентиляции и кондиционирования функционируют штатно во всех вагонах».

Душные вагоны и устаревшие условия: реальность, от которой некуда деться

Смерть проводника стала лишь вершиной айсберга — пассажиры массово делятся в соцсетях жалобами на невыносимые условия поездок. Люди сообщают о душной жаре, сломанной вентиляции, отсутствии кондиционеров, антисанитарии и устаревшем оборудовании.

Особенно остро проблему ощущают пассажиры плацкартных вагонов:

  • Нет кондиционеров — воздух в жару становится буквально удушающим;

  • Грязные туалеты — людям, особенно с детьми, тяжело пользоваться санитарными зонами;

  • Отсутствие базовых удобств — чайники не работают, а вагоны сравнивают с «баней»;

  • Фактический износ подвижного состава — хотя официально вагоны числятся новыми (выпуск 2014 года), по реальному состоянию они давно устарели.

Пассажиры указывают, что часто предоставляемые на рейс вагоны не соответствуют техническим описаниям и не обеспечивают безопасные условия даже на базовом уровне.

Проводники без льгот и в перегретых вагонах

Особую обеспокоенность вызывает ситуация с самими проводниками. Эта работа входит в перечень вредных профессий, однако, как отмечают пассажиры и эксперты, не предполагает ни должных льгот, ни комфортных условий труда.


 
 
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