В Казахстане запретили более 100 комбинаций букв на автономерах

Несмотря на устойчивую популярность VIP-номеров среди казахстанских автовладельцев, в стране установлен официальный перечень буквенных комбинаций, которые запрещены для использования в государственных регистрационных номерных знаках (ГРНЗ). Причина — несоответствие таких сочетаний нормам культуры речи и возможные ассоциации с неприемлемыми словами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

Фото: kolesa.kz

Более 100 комбинаций под запретом

По данным Министерства внутренних дел на март 2025 года, в Казахстане действует список из 106 запрещённых буквенных сочетаний, которые исключены из обращения при изготовлении автомобильных номеров. Этот перечень остаётся неизменным с момента последнего обновления.

В числе запрещённых обозначений — как откровенно нецензурные слова, так и аббревиатуры, вызывающие ассоциации с криминалом, иностранными государствами или религиозными понятиями.

Примеры запрещённых сочетаний:

Нецензурные и вульгарные : SEX, HUY, XUY, SIK, GON, EBI, EBU, FUK, FAK, FAC

Ассоциации с криминалом или госструктурами : VOR, OPG, KNB, MVD, GAI

Иностранные и политически чувствительные аббревиатуры : USA, GOD, JID, GEY, GAY, CON

Слова, которые могут быть расценены как оскорбительные или провокационные: MAL, BOK, KOT, QUM, QOR, SYK, QYQ

Полный перечень включает также такие обозначения, как AAM, XER, JUN, JYN, IOX, LOX, COX, POX, и другие — всего более сотни исключённых комбинаций.

Языковая экспертиза — основа запретов

Как пояснили в МВД, решение о включении тех или иных сочетаний в список запретных было принято на основании языковой экспертизы, проведённой ещё в 2018 году Комитетом по развитию языков Министерства культуры и спорта.

«Согласно экспертному заключению, исключению подлежат буквенные серии, чтение и произношение которых чуждо культуре речи», — указано в официальном ответе ведомства.

Таким образом, ограничения направлены на то, чтобы сохранить на госномерах нейтральный и корректный язык.

Возможность выбора: индивидуальные номера за отдельную плату

Несмотря на список запрещённых комбинаций, казахстанцам предоставляется всё больше свободы в выборе автономеров. Согласно проекту нового Налогового кодекса, гражданам хотят разрешить самостоятельно выбирать комбинации букв и цифр, за исключением запрещённых.

Такая возможность будет сопровождаться введением государственной пошлины за изготовление индивидуальных номеров.

Стоимость популярных номеров:

Цены на «красивые» номера остаются высокими:

от 224 124 тенге за более доступные варианты,

до 1 120 620 тенге за эксклюзивные комбинации — такие как 001, 007, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями.

Растущий интерес к VIP-номерам

Согласно статистике МВД, спрос на индивидуализированные номера продолжает расти:

2022 год — выдано 25 366 ГРНЗ

2023 год — 29 653 ГРНЗ (рост на 16%)

2024 год — 44 273 ГРНЗ (рост на 49,3%)

Таким образом, за два года количество выданных госномеров выросло почти в два раза, что говорит о стремительном росте интереса к персонализированным знакам, несмотря на установленные запреты.