Посол России в Астане: казахстанцы продолжают говорить и думать по-русски

На приеме в честь Дня России, который отмечается 12 июня, посол Российской Федерации в Казахстане Алексей Бородавкин заявил, что политическое и экономическое взаимодействие между двумя странами, а также с другими государствами Евразии, продолжает поступательно развиваться, несмотря на внешнее давление. По его словам, антироссийские санкции, включая вторичные, не способны нарушить сложившиеся связи и темпы интеграции, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.
«Никакие незаконные санкции и угрозы ими не подорвут позитивную динамику нашего взаимодействия», — подчеркнул дипломат.
Он отметил, что особое значение в региональной логистике приобретает проект транспортного маршрута «Север — Юг». Эта стратегическая инициатива объединяет Россию, Казахстан, Туркменистан и Иран с выходом в Персидский залив. В будущем она может быть расширена за счет подключения Узбекистана, Афганистана и Пакистана, что позволит создать транзитную сеть для смешанных грузовых и пассажирских перевозок.
Алексей Бородавкин отдельно остановился на одном из важнейших двусторонних проектов — комплексе «Байтерек» на космодроме Байконур. Именно отсюда в декабре текущего года планируется запуск новой российской ракеты «Союз-5».
Также он сообщил, что:
Совокупный объем инвестиций России в экономику Казахстана, по неофициальным данным, уже превысил 56 миллиардов долларов;
В стране зарегистрировано около 20 тысяч совместных предприятий с участием российского капитала;
90% взаимных расчетов между государствами теперь осуществляется в национальных валютах — рублях и тенге.
Посол подчеркнул, что Россия и Казахстан демонстрируют согласованность позиций в международных структурах и рассматривают друг друга как стратегических союзников.
Он напомнил, что Россия исторически проходила через сложные периоды, но неизменно восставала с новой силой:
«Россия пережила и триумфы, и трагедии. Она доказала всему миру свою силу — духовную, научную, культурную и экономическую. И каждый раз выходила из испытаний более могущественной», — сказал Бородавкин.
Он также процитировал заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от 16 сентября 2024 года:
«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима».
В завершение выступления Бородавкин отметил, что в Казахстане сохраняется позитивное отношение к русскому языку, который продолжает играть важную роль в обществе. По его словам, эта поддержка — еще одно свидетельство прочных гуманитарных связей между двумя народами.
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