Посол России в Астане: казахстанцы продолжают говорить и думать по-русски

На приеме в честь Дня России, который отмечается 12 июня, посол Российской Федерации в Казахстане Алексей Бородавкин заявил, что политическое и экономическое взаимодействие между двумя странами, а также с другими государствами Евразии, продолжает поступательно развиваться, несмотря на внешнее давление. По его словам, антироссийские санкции, включая вторичные, не способны нарушить сложившиеся связи и темпы интеграции, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: © Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Укрепление сотрудничества в Евразии

«Никакие незаконные санкции и угрозы ими не подорвут позитивную динамику нашего взаимодействия», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что особое значение в региональной логистике приобретает проект транспортного маршрута «Север — Юг». Эта стратегическая инициатива объединяет Россию, Казахстан, Туркменистан и Иран с выходом в Персидский залив. В будущем она может быть расширена за счет подключения Узбекистана, Афганистана и Пакистана, что позволит создать транзитную сеть для смешанных грузовых и пассажирских перевозок.

Инвестиции и ключевые проекты

Алексей Бородавкин отдельно остановился на одном из важнейших двусторонних проектов — комплексе «Байтерек» на космодроме Байконур. Именно отсюда в декабре текущего года планируется запуск новой российской ракеты «Союз-5».

Также он сообщил, что:

Совокупный объем инвестиций России в экономику Казахстана, по неофициальным данным, уже превысил 56 миллиардов долларов ;

В стране зарегистрировано около 20 тысяч совместных предприятий с участием российского капитала;

90% взаимных расчетов между государствами теперь осуществляется в национальных валютах — рублях и тенге.

Общие ценности и союзнические отношения

Посол подчеркнул, что Россия и Казахстан демонстрируют согласованность позиций в международных структурах и рассматривают друг друга как стратегических союзников.

Он напомнил, что Россия исторически проходила через сложные периоды, но неизменно восставала с новой силой:

«Россия пережила и триумфы, и трагедии. Она доказала всему миру свою силу — духовную, научную, культурную и экономическую. И каждый раз выходила из испытаний более могущественной», — сказал Бородавкин.

Он также процитировал заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от 16 сентября 2024 года:

«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима».

Поддержка русского языка

В завершение выступления Бородавкин отметил, что в Казахстане сохраняется позитивное отношение к русскому языку, который продолжает играть важную роль в обществе. По его словам, эта поддержка — еще одно свидетельство прочных гуманитарных связей между двумя народами.