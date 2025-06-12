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12.06.2025, 10:29

В Алматы прошла «самая громкая свадьба Казахстана»: женился сын Сакена Майгазиева

Новости Казахстана 0 1 814

11 июня 2025 года в Алматы состоялось одно из самых ярких светских событий года — свадьба Адилета Майгазиева, сына известного певца и участника группы «МузАрт» Сакена Майгазиева. Торжество прошло с размахом, достойным громкого титула — «самая громкая свадьба Казахстана», сообщает Lada.kz

Кадр из видео
Кадр из видео

Роскошное торжество с участием звезд

Праздник прошел в одном из самых престижных банкетных комплексов Алматы — Grand Ballroom Royal отеля Tulip. На мероприятие были приглашены сотни гостей, в том числе представители казахстанской эстрады, кино, бизнеса, политики и спортивной элиты.

Российский блогер Иван Червинский, известный по проекту «Алга Петербург», также присутствовал на торжестве. Впечатлениями он поделился в соцсетях:

«Без преувеличения — это была самая громкая свадьба Казахстана, а, возможно, и всей Центральной Азии. Весь бомонд страны был в сборе: звезды сцены и кино, артисты, блогеры, государственные деятели, бизнес-элита и звезды спорта. Атмосфера — искренняя, по-настоящему казахская. Добрые тосты, песни, танцы и щедрый дастархан. Это был праздник, где все лилось через край — душа, щедрость, уважение к традициям», — отметил он.

Блогер также подчеркнул символичность даты — свадьба состоялась в среду, которую в казахской традиции считают «сәтті күн» (удачным днем), и в красивую дату — 11 июня.

Звездные гости и музыкальные поздравления

Среди гостей вечера были замечены легенды казахстанской сцены:

  • Макпал Жунусова

  • Азамат Сатыбалды

  • Тамара Асар

  • Толкын Забирова

  • Кайрат Нуртас

  • Тунгышбай Жаманкулов

  • Нургали Нусипжанов

  • Нурлан Еспанов

Ведущими вечера стали телеведущая Анна Данченко и певец Азимбек Байлин. Специальное музыкальное поздравление преподнес Кайрат Нуртас, выступив с номером для молодоженов и гостей.

Праздник в прямом эфире

Еще до свадьбы Сакен и Динара Майгазиевы заявили, что намерены провести трансляцию тойа в социальных сетях. Событие изначально позиционировалось как «настоящее культурное событие года» — с сочетанием национального колорита, голливудского масштаба и казахской душевности.

Однако доступ к онлайн-трансляции был платным — 1380 тенге, что вызвало неоднозначную реакцию в сети.

Предыстория

О помолвке и предстоящей свадьбе сына Сакена Майгазиева стало известно еще 7 июня. Уже тогда анонс подогрел интерес публики, ведь мероприятие сразу заявили как масштабное, не только в плане количества гостей, но и по культурной значимости.

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