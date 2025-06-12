Кто из казахстанцев может рассчитывать на ежемесячные выплаты от 63 до 110 тысяч тенге

Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) опубликовало свежие данные о масштабных социальных выплатах в 2025 году. Речь идет о государственной поддержке многодетных семей и женщин, удостоенных наград за материнство, сообщает Lada.kz

Фото с сайта microloans.kz

Общий объем выплат с начала года превысил 253 миллиарда тенге

По информации МТСЗН, с января по май 2025 года на пособия многодетным семьям и награжденным матерям было направлено свыше 253,4 млрд тенге. Всего финансовую поддержку получили 855,9 тысячи человек, в том числе:

Многодетные семьи — 613,7 тыс. получателей на сумму 221 млрд тенге ;

Награжденные матери — 242,2 тыс. получательниц на сумму 32,4 млрд тенге.

Данные за май 2025 года

Только за май выплаты были произведены на сумму 51,5 млрд тенге. Количество получателей за месяц составило 865,3 тыс. человек, из них:

Многодетные семьи — 622,3 тыс. получателей на 45 млрд тенге ;

Награжденные матери — 243 тыс. получательниц на 6,5 млрд тенге.

Кто имеет право на пособие многодетной семье

Право на ежемесячное пособие имеют семьи, в которых воспитываются четыре и более несовершеннолетних ребенка, а также студенты очной формы обучения до 23 лет, проживающие совместно. При этом уровень дохода семьи не имеет значения — пособие назначается вне зависимости от него.

Размер выплат в 2025 году:

С 4 детьми — 16,03 МРП → 63 030 тенге ;

С 5 детьми — 20,04 МРП → 78 798 тенге ;

С 6 детьми — 24,05 МРП → 94 565 тенге ;

С 7 детьми — 28,06 МРП → 110 332 тенге ;

С 8 и более детьми — по 4 МРП на каждого ребенка → по 15 728 тенге.

Кто может получить пособие как награжденная мать

Отдельная категория выплат предусмотрена для женщин, награжденных государственными знаками отличия за материнство:

подвесками "Алтын алқа" или "Күміс алқа" ;

званием "Мать-героиня" ;

орденами "Материнская слава" I и II степени.

Размеры ежемесячного пособия: