Кто из казахстанцев может рассчитывать на ежемесячные выплаты от 63 до 110 тысяч тенге

Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) опубликовало свежие данные о масштабных социальных выплатах в 2025 году. Речь идет о государственной поддержке многодетных семей и женщин, удостоенных наград за материнство, сообщает Lada.kz
По информации МТСЗН, с января по май 2025 года на пособия многодетным семьям и награжденным матерям было направлено свыше 253,4 млрд тенге. Всего финансовую поддержку получили 855,9 тысячи человек, в том числе:
Многодетные семьи — 613,7 тыс. получателей на сумму 221 млрд тенге;
Награжденные матери — 242,2 тыс. получательниц на сумму 32,4 млрд тенге.
Только за май выплаты были произведены на сумму 51,5 млрд тенге. Количество получателей за месяц составило 865,3 тыс. человек, из них:
Многодетные семьи — 622,3 тыс. получателей на 45 млрд тенге;
Награжденные матери — 243 тыс. получательниц на 6,5 млрд тенге.
Право на ежемесячное пособие имеют семьи, в которых воспитываются четыре и более несовершеннолетних ребенка, а также студенты очной формы обучения до 23 лет, проживающие совместно. При этом уровень дохода семьи не имеет значения — пособие назначается вне зависимости от него.
С 4 детьми — 16,03 МРП → 63 030 тенге;
С 5 детьми — 20,04 МРП → 78 798 тенге;
С 6 детьми — 24,05 МРП → 94 565 тенге;
С 7 детьми — 28,06 МРП → 110 332 тенге;
С 8 и более детьми — по 4 МРП на каждого ребенка → по 15 728 тенге.
Отдельная категория выплат предусмотрена для женщин, награжденных государственными знаками отличия за материнство:
подвесками "Алтын алқа" или "Күміс алқа";
званием "Мать-героиня";
орденами "Материнская слава" I и II степени.
"Күміс алқа" — 6,40 МРП → 25 165 тенге;
"Алтын алқа", "Мать-героиня", "Материнская слава" I/II ст. — 7,40 МРП → 29 097 тенге.
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