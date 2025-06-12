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12.06.2025, 11:46

Никакой ипотеки на стадии строительства: что меняется для казахстанцев

Новости Казахстана 0 1 697

12 июня 2025 года стало известно, что в Казахстане рассматривается законопроект, направленный на ужесточение регулирования долевого строительства. В рамках документа предлагается, в частности, ввести запрет на ипотеку в строящихся многоквартирных домах, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

 

Фото: rg.ru
Фото: rg.ru

Что лежит в основе инициативы

Сенат рассматривает законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью». Документ уже одобрен депутатами в первом чтении.

По словам депутата Суиндика Алдашева, основная цель изменений — усилить государственный контроль за долевым строительством, предотвратить случаи незаконной застройки, повысить безопасность сделок на первичном рынке и защитить интересы участников долевого строительства. Также в законопроект включены меры по улучшению инфраструктуры для людей с инвалидностью и развитию кадрового потенциала в автодорожной отрасли.

Причины нововведений

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается около 90 проблемных объектов долевого строительства. Как пояснил Алдашев, ряд недобросовестных застройщиков заключает договоры с физлицами, маскируя их под гражданско-правовые отношения. Это приводит к следующим последствиям:

  • отсутствие надлежащей правовой защиты для дольщиков;

  • задержки в сроках сдачи объектов;

  • низкое качество строительства;

  • дополнительные финансовые потери для граждан.

Основные положения законопроекта

Среди ключевых предложений, направленных на реформирование долевого строительства:

  • Запрет на заключение предварительных договоров покупки жилья и коммерческой недвижимости в строящихся домах;

  • Запрет на рекламу объектов, не получивших разрешение на привлечение средств дольщиков;

  • Усиление контроля со стороны акиматов за законностью привлечения инвестиций в строящееся жилье;

  • Запрет на ипотеку при покупке недвижимости в домах, находящихся на стадии строительства;

  • Обязательное проведение сделок только в безналичной форме;

  • Сокращение срока продления разрешений на строительство с 9 до 5 месяцев;

  • Снижение требований для получения гарантии единого оператора и подключения банков к проектам;

  • Возможность использования средств дольщиков застройщиком до завершения каркаса, но только после согласования с акиматом.

Поддержка граждан и новое понятие в законе

Для повышения информированности граждан предлагается создать Центр поддержки дольщиков, который займется консультированием населения по вопросам безопасной покупки жилья.

Также в рамках поощрения малоэтажной застройки в законодательство вводится новое понятие — «Комплекс индивидуальных жилых домов», что должно стимулировать развитие частного жилья и снизить нагрузку на инфраструктуру.

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