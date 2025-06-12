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12.06.2025, 12:45

Новые правила въезда в Россию: казахстанцев просят приезжать в аэропорт не менее чем за 3 часа

Новости Казахстана 0 10 383

С 30 июня 2025 года вступают в силу новые требования при пересечении российской границы. В связи с этим авиаперевозчики предупреждают пассажиров о необходимости заблаговременно готовиться к поездкам, сообщает Lada.kz

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Биометрия для всех: что изменилось

Авиакомпания VietJet Qazaqstan (ранее известная как Qaqaq Air) уведомила пассажиров о новых правилах, касающихся въезда в Российскую Федерацию. Одним из ключевых изменений стало обязательное прохождение биометрической процедуры — иностранным гражданам, включая казахстанцев, теперь необходимо сдавать отпечатки пальцев и делать фотографию при пересечении границы.

Даже при наличии безвизового режима между Казахстаном и Россией, данные требования распространяются на всех иностранных путешественников.

Обязательная онлайн-регистрация перед поездкой

Теперь для въезда в Россию необходимо пройти предварительную регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), то есть на российском портале госуслуг. Кроме того, заявление на въезд необходимо подать заранее через специальное мобильное приложение.

Авиакомпания напоминает, что анкету следует заполнять не позднее чем за 72 часа до вылета. Для минимизации рисков опоздания и задержек пассажирам советуют прибывать в аэропорт не менее чем за три часа до вылета.

Эксперимент по сбору биометрии: этапы реализации

По информации с сайта посольства Казахстана в РФ, эксперимент по биометрическому контролю организован в два этапа:

  • Первый этап — с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года. В этот период биометрия была обязательна в международных аэропортах Москвы (Домодедово, Шереметьево, Внуково, Жуковский) и на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.

  • Второй этап начнется с 30 июня 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года. Он распространится на все пограничные пункты России, включая сухопутные, воздушные и морские.

Таким образом, казахстанские граждане, пересекающие российскую границу, независимо от маршрута, обязаны будут проходить биометрическую идентификацию.

Цифровой профиль для иностранцев: что это и зачем

Каждому иностранному гражданину, въезжающему в Россию, будет автоматически формироваться цифровой профиль. Его можно будет создать и самостоятельно — через новое мобильное приложение RuID, предназначенное для граждан других стран. Через этот сервис можно будет:

  • подавать уведомления о визите;

  • оформлять страховые и иные услуги на территории РФ;

  • получать доступ к различным государственным сервисам.

Цифровой профиль будет интегрирован с российской системой госуслуг, что, по заявлению властей, должно повысить прозрачность и упорядоченность миграционных процессов.

Казахстан пока не вводит зеркальных мер

Несколько дней назад Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало ситуацию и сообщило, что пока не планирует вводить аналогичные меры в отношении граждан России, въезжающих в страну. Однако ситуация может измениться в зависимости от эффективности новых процедур.

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