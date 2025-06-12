Назван ключевой шаг для получения водительского удостоверения в Казахстане

12 июня в НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан»" разъяснили важный нюанс, касающийся получения водительского удостоверения в Казахстане. Вопрос касался возможности пройти медицинскую комиссию уже после сдачи экзаменов. Ответ ведомства оказался однозначным, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Порядок строго регламентирован

Как пояснили в госкорпорации, в соответствии с утвержденными правилами Министерства внутренних дел РК, порядок получения водительских прав является строго обязательным и не подлежит произвольной корректировке.

«Перед подачей заявления на получение первичного водительского удостоверения необходимо в обязательном порядке собрать полный пакет документов», — сообщили специалисты.

Что нужно сделать до экзамена

Среди необходимых документов — в том числе справка о прохождении медицинской комиссии. Без неё кандидат не сможет даже записаться на сдачу теоретического экзамена.

Также в «Правительстве для граждан» уточнили, что после подачи документов заявителю выдается специальный номер заявки. Только с ним можно зарегистрироваться на прохождение теоретического теста.