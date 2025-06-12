«Один срок — на всю жизнь страны»: Токаев удивил Европу новой моделью президентства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал введение однократного семилетнего срока полномочий главы государства значимым шагом в развитии демократических институтов страны. Об этом он заявил в колонке для европейской редакции издания Politico , сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Пресс-служба Президента Республики Казахстан / РИА Новости

Реформа как демократический прорыв

По мнению Токаева, ограничение президентства одним сроком является «настоящим прорывом» на пути укрепления демократии в Казахстане. Он подчеркнул, что такая мера не только исключает возможность злоупотребления властью, но и способствует модернизации системы государственного управления.

«Мое предложение об однократном семилетнем президентском сроке — это важный вклад в демократизацию. Оно направлено на то, чтобы создать условия для сменяемости власти и политического обновления», — отметил президент.

Переход от «суперпрезидентской» модели

Глава государства также напомнил о других инициативах, направленных на реформирование политической системы. В частности, он сослался на концепцию «Справедливого и честного Казахстана», представленную в парламенте.

Ключевые положения этого плана включают:

Децентрализацию власти — передача большей части полномочий на уровень местных органов;

Повышение роли гражданского общества ;

Укрепление подотчетности и транспарентности в управлении.

«Мы намерены оставить позади “суперпрезидентскую” модель управления, которая уже не отвечает амбициям современного Казахстана», — подчеркнул Токаев.

Открытость для политического плюрализма

Отдельно президент остановился на теме расширения политических свобод. Он напомнил, что были отменены барьеры на регистрацию новых политических партий — мера, которая, по его мнению, открывает путь к многопартийности и конкурентной политической среде.

«Мы вступаем в новую эру плюрализма, где будут услышаны разные голоса и интересы граждан», — заявил он.

Контекст и значение

Колонка Токаева в европейском СМИ подчеркивает стремление казахстанского руководства донести до международного сообщества свою приверженность курсу демократических преобразований. Предлагаемые реформы уже ранее были анонсированы как ключевая часть политической трансформации, обещанной после событий начала 2022 года.