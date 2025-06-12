18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.77
593.19
6.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.06.2025, 14:46

«Один срок — на всю жизнь страны»: Токаев удивил Европу новой моделью президентства

Новости Казахстана 0 2 227

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал введение однократного семилетнего срока полномочий главы государства значимым шагом в развитии демократических институтов страны. Об этом он заявил в колонке для европейской редакции издания Politicoсообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Пресс-служба Президента Республики Казахстан / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Президента Республики Казахстан / РИА Новости

Реформа как демократический прорыв

По мнению Токаева, ограничение президентства одним сроком является «настоящим прорывом» на пути укрепления демократии в Казахстане. Он подчеркнул, что такая мера не только исключает возможность злоупотребления властью, но и способствует модернизации системы государственного управления.

«Мое предложение об однократном семилетнем президентском сроке — это важный вклад в демократизацию. Оно направлено на то, чтобы создать условия для сменяемости власти и политического обновления», — отметил президент.

Переход от «суперпрезидентской» модели

Глава государства также напомнил о других инициативах, направленных на реформирование политической системы. В частности, он сослался на концепцию «Справедливого и честного Казахстана», представленную в парламенте.

Ключевые положения этого плана включают:

  • Децентрализацию власти — передача большей части полномочий на уровень местных органов;

  • Повышение роли гражданского общества;

  • Укрепление подотчетности и транспарентности в управлении.

«Мы намерены оставить позади “суперпрезидентскую” модель управления, которая уже не отвечает амбициям современного Казахстана», — подчеркнул Токаев.

Открытость для политического плюрализма

Отдельно президент остановился на теме расширения политических свобод. Он напомнил, что были отменены барьеры на регистрацию новых политических партий — мера, которая, по его мнению, открывает путь к многопартийности и конкурентной политической среде.

«Мы вступаем в новую эру плюрализма, где будут услышаны разные голоса и интересы граждан», — заявил он.

Контекст и значение

Колонка Токаева в европейском СМИ подчеркивает стремление казахстанского руководства донести до международного сообщества свою приверженность курсу демократических преобразований. Предлагаемые реформы уже ранее были анонсированы как ключевая часть политической трансформации, обещанной после событий начала 2022 года.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…