Илон Маск подключает Казахстан к космосу: спутниковый интернет станет доступен всем

Жители Казахстана смогут легально подключаться к спутниковому интернету от компании Илона Маска — Starlink. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Продажи оборудования для подключения стартуют уже в третьем квартале 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на МЦРИАП .

Фото: overclockers.ru

Долгожданный запуск

До недавнего времени сервис Starlink в Казахстане действовал исключительно в пилотном режиме — подключение было разрешено только для образовательных учреждений, прежде всего в отдалённых регионах. Для частных лиц доступ к этому интернету был закрыт.

Однако теперь ситуация меняется. Компания Starlink, являющаяся дочерней структурой американской корпорации SpaceX, подписала соглашение с казахстанской стороной, пообещав соблюдать все требования местного законодательства в области связи и информационной безопасности.

«Компания выполнит все необходимые условия в 2025 году, и наши граждане смогут официально и на законных основаниях пользоваться услугами спутникового интернета», — заявил министр цифрового развития Жаслан Мадиев.

Что это даст регионам

По данным Минцифры, запуск Starlink станет важным этапом в обеспечении стабильным и быстрым интернетом отдалённых населённых пунктов, где прокладка оптоволоконных линий является слишком дорогостоящей или технически невозможной.

Основные преимущества подключения:

Высокоскоростной интернет даже в труднодоступных локациях;

Возможность приобрести и зарегистрировать оборудование по правилам РК;

Улучшение цифровой инфраструктуры в сельских регионах.

Как будет происходить подключение

Для получения доступа к сети пользователям необходимо будет приобрести спутниковый терминал Starlink. Подключение будет осуществляться через специальное оборудование, обеспечивающее устойчивый сигнал через спутниковую связь.

Планируется, что в рамках реализации проекта будет обеспечено широкое распространение оборудования на территории всей страны, в том числе в магазинах электроники и онлайн.

Штрафы за нелегальное использование сохраняются до запуска

Напомним, ранее в стране действовал запрет на несанкционированное подключение к Starlink. За нарушение законодательства предусматривалась административная ответственность по статье 637 КоАП РК.

Размер штрафов составлял:

Для физических лиц — 5 МРП (в 2025 году — 19 660 тенге);

Для должностных лиц, ИП, малого бизнеса и НПО — 20 МРП (78 640 тенге);

Для среднего и крупного бизнеса — от 40 до 80 МРП (от 157 280 до 314 560 тенге).

Теперь, с переходом Starlink в легальное поле, подобные риски при условии официальной регистрации оборудования будут устранены.