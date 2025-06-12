Новое нашествие каракуртов в Казахстане - пострадали люди и животные

С приходом лета жители Атырауской области вновь столкнулись с опасной угрозой — сезонной активизацией каракуртов. Ядовитые пауки не только нападают на людей, но и становятся причиной гибели скота. Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у населения, особенно в Курмангазинском районе, сообщает Lada.kz со ссылкой на AtyrauPress .

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Пауки атакуют: жертвы среди людей и животных

По информации регионального издания AtyrauPress, в Курмангазинском районе зафиксированы множественные случаи нападения каракуртов. Местные жители делятся в социальных сетях видеозаписями, на которых видно скопление черных пауков на автобусных остановках и вблизи жилых зон. Некоторые из насекомых атаковали домашних животных, что привело к их гибели.

Сельчанин Кайыр Сабыров рассказал журналистам, что столкновение с каракуртами стало для его семьи ежегодным бедствием:

«В прошлом году у меня погибло два верблюда, а сейчас, как только началось лето, я уже потерял еще одного. Пауки опасны и для людей — моего соседа недавно укусил каракурт. К счастью, его спасли врачи районной больницы».

По словам Сабырова, никакой системной борьбы с пауками не ведется, и численность опасных членистоногих никак не контролируется. Местные жители обвиняют власти в бездействии.

Медики: укусы каракуртов вызывают тяжелое состояние

Заместитель главного врача Атырауской областной больницы Гульфайруз Дахиева сообщила, что в настоящее время в учреждении проходят лечение двое пациентов, пострадавших от укусов каракуртов. Оба поступили в тяжелом состоянии и несколько дней провели в реанимации.

«Состояние пациентов сейчас стабильное, лечение продолжается по протоколу токсикологической помощи. Вводятся обезболивающие, антидоты и проводится симптоматическая терапия», — уточнила Дахиева.

Пациенты являются жителями пригородных сел Атырау, и, как отметили врачи, у них наблюдались тяжелые симптомы: резкая боль в месте укуса, головокружение, сильная слабость, потливость, высокая температура, судороги и трудности с дыханием.

Масштабы угрозы: десятки пострадавших и гибель скота

По данным издания, только в 2024 году от укусов каракуртов пострадали 13 человек. Также был зафиксирован массовый падеж скота — погибли 90 верблюдов.

Судя по текущим признакам, в 2025 году ситуация может повториться, если не будут приняты экстренные меры. Жителям области настоятельно рекомендуют проявлять бдительность и избегать контактов с черными пауками.