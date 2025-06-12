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12.06.2025, 17:03

Новая угроза для казахстанцев: схема с кодом от 1414

Новости Казахстана 0 496

АО «Астана-РЭК» официально сообщило о новой волне мошенничеств, охватившей столицу. Под видом сотрудников электросетевой компании злоумышленники выманивают у горожан коды, поступающие с короткого номера 1414. Обращение опубликовано 12 июня 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Как действует схема обмана

Мошенники звонят жителям Астаны, представляясь сотрудниками АО «Астана-РЭК». Они убеждают собеседника в необходимости срочной замены прибора учета электроэнергии — якобы в рамках плановой модернизации. После этого просят отправить или продиктовать код, который приходит на телефон с номера 1414.

«Ни в коем случае не передавайте этот код!» — предостерегают в пресс-службе АО «Астана-РЭК».

Что важно знать

  • Компания не запрашивает коды от 1414 — ни при замене счетчиков, ни при других работах.

  • Все действия с приборами учета проводятся только по заявлению потребителя и с его личным участием.

  • Любые коды, приходящие с номеров госуслуг или финансовых сервисов, являются конфиденциальной информацией.

Куда обращаться в случае подозрений

Если вам поступил подозрительный звонок или вы уже стали жертвой обмана, рекомендуется немедленно связаться с соответствующими службами АО «Астана-РЭК»:

Службы поддержки:

  • Служба безопасности: 620 392

  • Служба АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии):
    578 288, 578 290

Контакты сервис-центров по районам:

  • Район «Сарыарқа»: 571 383, ул. Е-882, д. 3А

  • Район «Нұра»: 620 417, ул. Домалак ана, д. 9

  • Район «Алматы»: 579 546, пр. Кабанбай батыра, д. 4/2

  • Район «Байқоңыр»: 576 593, пр. Абая, д. 80

  • Район «Есіл»: 578 298, ул. Сауран, д. 7б

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