Новая угроза для казахстанцев: схема с кодом от 1414

АО «Астана-РЭК» официально сообщило о новой волне мошенничеств, охватившей столицу. Под видом сотрудников электросетевой компании злоумышленники выманивают у горожан коды, поступающие с короткого номера 1414. Обращение опубликовано 12 июня 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Мошенники звонят жителям Астаны, представляясь сотрудниками АО «Астана-РЭК». Они убеждают собеседника в необходимости срочной замены прибора учета электроэнергии — якобы в рамках плановой модернизации. После этого просят отправить или продиктовать код, который приходит на телефон с номера 1414.
«Ни в коем случае не передавайте этот код!» — предостерегают в пресс-службе АО «Астана-РЭК».
Компания не запрашивает коды от 1414 — ни при замене счетчиков, ни при других работах.
Все действия с приборами учета проводятся только по заявлению потребителя и с его личным участием.
Любые коды, приходящие с номеров госуслуг или финансовых сервисов, являются конфиденциальной информацией.
Если вам поступил подозрительный звонок или вы уже стали жертвой обмана, рекомендуется немедленно связаться с соответствующими службами АО «Астана-РЭК»:
Службы поддержки:
Служба безопасности: 620 392
Служба АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии):
578 288, 578 290
Контакты сервис-центров по районам:
Район «Сарыарқа»: 571 383, ул. Е-882, д. 3А
Район «Нұра»: 620 417, ул. Домалак ана, д. 9
Район «Алматы»: 579 546, пр. Кабанбай батыра, д. 4/2
Район «Байқоңыр»: 576 593, пр. Абая, д. 80
Район «Есіл»: 578 298, ул. Сауран, д. 7б
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