Новая угроза для казахстанцев: схема с кодом от 1414

АО «Астана-РЭК» официально сообщило о новой волне мошенничеств, охватившей столицу. Под видом сотрудников электросетевой компании злоумышленники выманивают у горожан коды, поступающие с короткого номера 1414. Обращение опубликовано 12 июня 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Как действует схема обмана

Мошенники звонят жителям Астаны, представляясь сотрудниками АО «Астана-РЭК». Они убеждают собеседника в необходимости срочной замены прибора учета электроэнергии — якобы в рамках плановой модернизации. После этого просят отправить или продиктовать код, который приходит на телефон с номера 1414.

«Ни в коем случае не передавайте этот код!» — предостерегают в пресс-службе АО «Астана-РЭК».

Что важно знать

Компания не запрашивает коды от 1414 — ни при замене счетчиков, ни при других работах.

Все действия с приборами учета проводятся только по заявлению потребителя и с его личным участием.

Любые коды, приходящие с номеров госуслуг или финансовых сервисов, являются конфиденциальной информацией.

Куда обращаться в случае подозрений

Если вам поступил подозрительный звонок или вы уже стали жертвой обмана, рекомендуется немедленно связаться с соответствующими службами АО «Астана-РЭК»:

Службы поддержки:

Служба безопасности: 620 392

Служба АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии):

578 288, 578 290

Контакты сервис-центров по районам: