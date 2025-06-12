Штраф до миллиона: чем грозит продажа товаров без описания на казахском языке

Онлайн-шопинг стал частью повседневной жизни казахстанцев, а маркетплейсы — удобной площадкой для покупок. Однако за простотой скрываются юридические тонкости. Многие продавцы нарушают законодательство, предлагая товары без документов и без описания на государственном языке. Это не только ущемляет права потребителей, но и влечет за собой серьёзные штрафы. Какие документы обязаны предоставлять продавцы и как действовать, если вы столкнулись с нарушением, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz
Согласно статье 203 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, продавец, реализующий продукцию онлайн или офлайн, должен иметь пакет документов, подтверждающий легальность и качество товара. В их числе:
Информация о стране происхождения продукции;
Данные о производителе и поставщике;
Полное и достоверное описание товара — обязательно на казахском и русском языках.
Важно: заполняя карточку товара на сайте, продавец не освобождается от обязанности предоставить официальные документы.
Если продавец не предоставляет документы, его могут привлечь к административной ответственности. Размер штрафа зависит от категории бизнеса:
Малый бизнес — 45 МРП (порядка 177 000 тенге);
Средний бизнес — 70 МРП (около 275 000 тенге);
Крупный бизнес — 150 МРП (примерно 590 000 тенге).
При повторном нарушении в течение года санкции возрастают вдвое:
Малый бизнес — 90 МРП (около 354 000 тенге);
Средний бизнес — 150 МРП (590 000 тенге);
Крупный бизнес — 300 МРП (примерно 1 179 000 тенге).
Это означает, что игнорирование закона становится всё более затратным.
Прежде чем оформить заказ, особенно на дорогую или технически сложную продукцию, рекомендуется:
Попросить у продавца официальные подтверждающие документы;
Проверить, есть ли описание на казахском языке;
Изучить отзывы других покупателей: надёжные продавцы, как правило, не скрывают документы и дорожат своей репутацией;
При отказе продавца — сообщить об этом маркетплейсу или подать жалобу в соответствующие органы.
Если вы уже приобрели товар, а необходимые документы отсутствуют:
Обратитесь к администрации маркетплейса с жалобой на продавца;
Подайте заявление в Комитет по защите прав потребителей;
При серьёзных нарушениях — обратитесь в правоохранительные органы.
Продажа товаров без документов и описания на казахском языке — это не просто халатность, а нарушение законодательства. Ответственность за такие действия достаточно серьёзная. А чтобы себя обезопасить, покупателю нужно сохранять бдительность, требовать документы и не бояться обращаться в компетентные органы. Закон стоит на вашей стороне.
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