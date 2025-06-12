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12.06.2025, 18:21

Штраф до миллиона: чем грозит продажа товаров без описания на казахском языке

Новости Казахстана 0 408

Онлайн-шопинг стал частью повседневной жизни казахстанцев, а маркетплейсы — удобной площадкой для покупок. Однако за простотой скрываются юридические тонкости. Многие продавцы нарушают законодательство, предлагая товары без документов и без описания на государственном языке. Это не только ущемляет права потребителей, но и влечет за собой серьёзные штрафы. Какие документы обязаны предоставлять продавцы и как действовать, если вы столкнулись с нарушением, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Что обязан предоставить продавец по закону

Согласно статье 203 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, продавец, реализующий продукцию онлайн или офлайн, должен иметь пакет документов, подтверждающий легальность и качество товара. В их числе:

  • Информация о стране происхождения продукции;

  • Данные о производителе и поставщике;

  • Полное и достоверное описание товара — обязательно на казахском и русском языках.

Важно: заполняя карточку товара на сайте, продавец не освобождается от обязанности предоставить официальные документы.

Какие штрафы грозят за отсутствие документации

Если продавец не предоставляет документы, его могут привлечь к административной ответственности. Размер штрафа зависит от категории бизнеса:

  • Малый бизнес — 45 МРП (порядка 177 000 тенге);

  • Средний бизнес — 70 МРП (около 275 000 тенге);

  • Крупный бизнес — 150 МРП (примерно 590 000 тенге).

Повторное нарушение — более суровые меры

При повторном нарушении в течение года санкции возрастают вдвое:

  • Малый бизнес — 90 МРП (около 354 000 тенге);

  • Средний бизнес — 150 МРП (590 000 тенге);

  • Крупный бизнес — 300 МРП (примерно 1 179 000 тенге).

Это означает, что игнорирование закона становится всё более затратным.

Как покупателю проверить документы заранее

Прежде чем оформить заказ, особенно на дорогую или технически сложную продукцию, рекомендуется:

  • Попросить у продавца официальные подтверждающие документы;

  • Проверить, есть ли описание на казахском языке;

  • Изучить отзывы других покупателей: надёжные продавцы, как правило, не скрывают документы и дорожат своей репутацией;

  • При отказе продавца — сообщить об этом маркетплейсу или подать жалобу в соответствующие органы.

Что делать, если товар уже куплен без документов

Если вы уже приобрели товар, а необходимые документы отсутствуют:

  1. Обратитесь к администрации маркетплейса с жалобой на продавца;

  2. Подайте заявление в Комитет по защите прав потребителей;

  3. При серьёзных нарушениях — обратитесь в правоохранительные органы.

Итоги: не дайте себя обмануть

Продажа товаров без документов и описания на казахском языке — это не просто халатность, а нарушение законодательства. Ответственность за такие действия достаточно серьёзная. А чтобы себя обезопасить, покупателю нужно сохранять бдительность, требовать документы и не бояться обращаться в компетентные органы. Закон стоит на вашей стороне.

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