Китайская компания получила крупный участок для разведки нефти в Казахстане

Казахстан передал права на разработку и разведку месторождения «Устюрт 2» частному китайскому инвестору. Это стало результатом очередного аукциона, в ходе которого только 4 из 9 участков нашли владельцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Upstream Online .

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Кто выиграл аукцион и на каких условиях

По данным Министерства энергетики Казахстана, компания Kazakhstan Dinghua Energy, основанная в августе 2024 года в Астане, выиграла права на блок Устюрт 2. За участок компания предложила 150 миллионов тенге (примерно 297 тысяч долларов США) — почти вдвое больше стартовой суммы, ожидаемой властями.

Однако, как уточнили в министерстве, одних только выплат за права недостаточно. Согласно условиям аукциона, инвестор обязуется вложить не менее 15 миллионов долларов в первую фазу разведки. Она включает:

проведение 1500 километров двумерной сейсмической съемки (стоимость — около 6 миллионов долларов );

бурение трех разведочных скважин (ориентировочные расходы — 9 миллионов долларов).

Особенности блока Устюрт 2

Площадь участка : более 5400 квадратных километров ;

Регион : Мангыстауская область — одна из ключевых нефтяных провинций Казахстана;

Сложности прошлого : участок неоднократно выставлялся на аукционы с 2022 года, но не вызывал интереса инвесторов из-за: удалённости региона; трудностей при поиске коммерчески жизнеспособных запасов углеводородов; схожих проблем на соседних блоках, включая те, что располагаются частично в Узбекистане.



Кто ещё выиграл аукцион

Almaty Oil Ventures (Казахстан)

Выиграла участок Жаркент ;

Внесла крупнейшую ставку — 809 миллионов тенге ;

Площадь блока : более 2500 кв. км , расположен в Жетысу и Алматинской областях;

Участок находится рядом с магистральным газопроводом , идущим из Туркменистана в Китай через Казахстан;

Планируемые инвестиции — 12 миллионов долларов (сейсмика и бурение двух скважин).

Taraz Petroleum и Earth Oil & Gas

Выиграли участки Кокой и Сарысу соответственно;

Оба — казахстанские компании, зарегистрированные на местных предпринимателей;

Кокой : около 1300 кв. км , Жамбылская область;

Сарысу: около 2000 кв. км, Кызылординская и Туркестанская области.

Что с остальными участками?

Пять блоков не нашли владельцев — потенциальные участники выразили интерес, но не вышли на онлайн-торги;

Еще два участка были сняты с аукциона до начала торгов (28 мая), так как не привлекли предварительного внимания со стороны инвесторов.

Заключение

Аукцион показал смешанные результаты: с одной стороны, интерес проявили как внутренние, так и зарубежные инвесторы; с другой — большая часть блоков осталась нераспределенной. Однако передача крупного участка китайской частной компании может свидетельствовать о расширении энергетического сотрудничества между Казахстаном и Китаем, в том числе с участием новых игроков.