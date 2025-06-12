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12.06.2025, 18:47

Китайская компания получила крупный участок для разведки нефти в Казахстане

Новости Казахстана 0 999

Казахстан передал права на разработку и разведку месторождения «Устюрт 2» частному китайскому инвестору. Это стало результатом очередного аукциона, в ходе которого только 4 из 9 участков нашли владельцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Upstream Online.

 

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Кто выиграл аукцион и на каких условиях

По данным Министерства энергетики Казахстана, компания Kazakhstan Dinghua Energy, основанная в августе 2024 года в Астане, выиграла права на блок Устюрт 2. За участок компания предложила 150 миллионов тенге (примерно 297 тысяч долларов США) — почти вдвое больше стартовой суммы, ожидаемой властями.

Однако, как уточнили в министерстве, одних только выплат за права недостаточно. Согласно условиям аукциона, инвестор обязуется вложить не менее 15 миллионов долларов в первую фазу разведки. Она включает:

  • проведение 1500 километров двумерной сейсмической съемки (стоимость — около 6 миллионов долларов);

  • бурение трех разведочных скважин (ориентировочные расходы — 9 миллионов долларов).

Особенности блока Устюрт 2

  • Площадь участка: более 5400 квадратных километров;

  • Регион: Мангыстауская область — одна из ключевых нефтяных провинций Казахстана;

  • Сложности прошлого: участок неоднократно выставлялся на аукционы с 2022 года, но не вызывал интереса инвесторов из-за:

    • удалённости региона;

    • трудностей при поиске коммерчески жизнеспособных запасов углеводородов;

    • схожих проблем на соседних блоках, включая те, что располагаются частично в Узбекистане.

Кто ещё выиграл аукцион

Almaty Oil Ventures (Казахстан)

  • Выиграла участок Жаркент;

  • Внесла крупнейшую ставку — 809 миллионов тенге;

  • Площадь блока: более 2500 кв. км, расположен в Жетысу и Алматинской областях;

  • Участок находится рядом с магистральным газопроводом, идущим из Туркменистана в Китай через Казахстан;

  • Планируемые инвестиции — 12 миллионов долларов (сейсмика и бурение двух скважин).

Taraz Petroleum и Earth Oil & Gas

  • Выиграли участки Кокой и Сарысу соответственно;

  • Оба — казахстанские компании, зарегистрированные на местных предпринимателей;

  • Кокой: около 1300 кв. км, Жамбылская область;

  • Сарысу: около 2000 кв. км, Кызылординская и Туркестанская области.

Что с остальными участками?

  • Пять блоков не нашли владельцев — потенциальные участники выразили интерес, но не вышли на онлайн-торги;

  • Еще два участка были сняты с аукциона до начала торгов (28 мая), так как не привлекли предварительного внимания со стороны инвесторов.

Заключение

Аукцион показал смешанные результаты: с одной стороны, интерес проявили как внутренние, так и зарубежные инвесторы; с другой — большая часть блоков осталась нераспределенной. Однако передача крупного участка китайской частной компании может свидетельствовать о расширении энергетического сотрудничества между Казахстаном и Китаем, в том числе с участием новых игроков.

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