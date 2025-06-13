Казахстанцы смогут по-прежнему платить за жилье наличными — ограничения только для новостроек

Несмотря на недавние поправки в законодательство, казахстанцы по-прежнему смогут покупать жилье на вторичном рынке за наличный расчет. Новые требования, предусматривающие обязательную безналичную оплату, касаются только сделок с новостройками, сообщает Lada.kz

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Какие изменения принял Сенат

12 июня 2025 года Сенат одобрил законопроект, ранее принятый Мажилисом. Он носит полное название:

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью".

Среди прочих норм документ вносит поправки в Закон РК «О платежах и платежных системах». В частности, в статью 25 добавлен новый пункт 9-1, который устанавливает:

«Платежи по сделкам по приобретению доли в строящемся многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов по договорам о долевом участии в жилищном строительстве осуществляются в безналичном порядке, в том числе путем внесения наличных денег на банковский счет уполномоченной компании, в соответствии с законодательством РК о долевом участии в жилищном строительстве».

Что это означает на практике

Многие граждане восприняли эту норму как полный запрет на использование наличных средств при любых сделках с недвижимостью. Однако это не соответствует действительности.

Нововведение касается только строящихся объектов — то есть квартир и домов, приобретаемых в рамках долевого участия в строительстве .

Для вторичного рынка — где недвижимость уже построена и введена в эксплуатацию — оплата по-прежнему может производиться как в безналичной форме, так и наличными.

Таким образом, сделки купли-продажи между физическими лицами, в том числе через агентства недвижимости, не подпадают под новое требование.

Цель поправок — защита дольщиков

Основная задача новых правил — усилить контроль за денежными потоками в сфере долевого строительства и снизить риски для граждан, инвестирующих в строящиеся дома. Безналичная форма расчетов позволяет обеспечить прозрачность финансовых операций и защитить дольщиков от мошенничества со стороны недобросовестных застройщиков.

Когда вступят в силу новые правила

На данный момент поправки не вступили в законную силу, так как еще не подписаны президентом страны. В случае подписания, закон вступит в действие через 60 календарных дней после его первого официального опубликования.