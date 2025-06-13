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12.06.2025, 20:26

Цифровой профиль мигранта может появиться в Казахстане

Новости Казахстана 0 437

Министерство внутренних дел Казахстана рассматривает возможность внедрения цифрового профиля для иностранных граждан, опираясь на наработки Российской Федерации. Об этом сообщил начальник управления внешней миграции Комитета миграционной службы МВД РК Аскар Алдунгаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Интерес к цифровым решениям в миграционной сфере

По словам представителя МВД, Россия уже приступила к сбору и систематизации информации об иностранных гражданах в виде цифрового профиля.

«В настоящее время наши соседи — Российская Федерация — вводят сбор данных в отдельный профиль об иностранных гражданах. Этот вопрос очень интересен, Казахстан его изучает, смотрит», — сообщил Алдунгаров.

Казахстанские власти следят за результатами реализации этой инициативы в РФ. В случае успешной реализации и получения положительных откликов, аналогичный подход может быть рассмотрен и внедрён на территории РК.

Возможное внедрение — при положительных результатах

Решение о запуске подобного проекта в Казахстане будет приниматься только после анализа эффективности российской модели. Власти хотят убедиться, что цифровой профиль действительно улучшает управление миграционными потоками, упрощает администрирование и обеспечивает безопасность.

Контекст: миграционная политика в регионе

Тем временем миграционная тематика остается актуальной и в других странах Центральной Азии. Так, ранее политолог Марс Сариев заявил, что спецслужбы Кыргызстана провели операцию по выявлению незаконных мигрантов. По его словам, действия силовиков не были направлены на депортацию российских релокантов, а стали ответом на рост внутренней напряженности в стране.

Эксперт отметил, что в Киргизии в последнее время наблюдается всплеск антипакистанских и антииндийских настроений, что привело к нападениям на граждан этих стран.

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