Трагедия на Пхукете: казахстанский турист утонул на пляже Карон в Таиланде

11 июня 2025 года в Таиланде, на популярном пляже Карон в провинции Пхукет, произошёл трагический инцидент — по предварительным данным, в море утонул гражданин Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на портал The Phuket News.

Фото: blog.ostrovok.ru

Что произошло

По информации издания, инцидент случился во второй половине дня — около 15:45 по местному времени. Спасатели, дежурившие на пляже, заметили человека, находившегося примерно в 200 метрах от берега. Мужчина подавал явные признаки того, что тонет.

На помощь оперативно выдвинулись лайфгарды на водных скутерах, однако, когда пострадавшего вытащили из воды, он уже не подавал признаков жизни.

Попытки спасти мужчину

Пострадавшего срочно доставили в ближайшее медицинское учреждение — Chalong Hospital. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

«Около 17:00 больница уведомила полицейский участок Карона о смерти иностранного гражданина», — указано в копии полицейского отчета, оказавшейся в распоряжении журналистов.

Личность погибшего

Официальные данные о личности погибшего пока не разглашаются. В то же время представители местных властей подтвердили, что речь идет о туристе из Казахстана. Министерство иностранных дел РК заявило, что в настоящий момент официальной подтвержденной информации о гибели казахстанца в Таиланде у ведомства нет.

Не первый случай за последние дни

Отмечается, что это уже второй случай гибели туриста на пляже Карон за двое суток. Днем ранее, 10 июня, в этом же районе утонула туристка из Албании. Женщина решила искупаться, несмотря на объявленное штормовое предупреждение.

Важно знать

Карон является одним из наиболее посещаемых пляжей Пхукета, однако в сезон муссонов (май — октябрь) здесь часто наблюдаются сильные подводные течения и высокая волна. Местные службы регулярно устанавливают предупреждающие флаги, сигнализирующие об опасности купания, но, как показывает практика, туристы нередко игнорируют эти сигналы.