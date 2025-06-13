В Назарбаев Университете объявили срочное решение — причина касается сотен студентов

Выпускников подготовительной программы Foundation начнут оформлять как студентов бакалавриата в течение недели — об этом сообщило руководство Назарбаев Университета на своей официальной странице в Instagram, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: 2ch.hk

Причиной стал инцидент с призывом выпускника

Ранее вузы и соцсети всколыхнул случай, произошедший 4 июня: одного из выпускников программы Foundation задержали на улице и отправили на службу в армию. Молодой человек завершил подготовительную программу, получил приглашение на бакалавриат, оплатил гарантийный взнос и готовился приступить к обучению на первом курсе. Однако военкомат не признал его студентом, так как его ИИН отсутствовал в базе — приказ о зачислении должен был выйти только в августе.

Университет принял неотложные меры

Чтобы не допустить повторения подобных случаев, руководство университета решило досрочно зачислить всех выпускников программы Foundation, которые уже прошли вступительные экзамены. Это обеспечит им юридический статус студентов, а значит — право на отсрочку от службы.

«Руководство NU в срочном порядке приняло решение в течение недели зачислить на первый курс всех абитуриентов, успешно завершивших программу Foundation и поступивших на бакалавриат. Это позволит им получить статус студентов, дающий основания для предоставления отсрочки от службы. Однако окончательное решение по вопросу отсрочки принимает уполномоченный орган», — говорится в заявлении университета.

Сотни студентов оказались в подвешенном положении

После огласки случая с призывом, в редакцию СМИ обратились десятки студентов. Они рассказали, что находятся в аналогичном положении — между окончанием Foundation и началом бакалавриата. По их словам, потенциальному риску подвергаются сотни человек.

Семья призванного надеется на пересмотр решения

Сестра молодого человека, которого уже отправили в армию, рассказала журналистам, что вуз официально оформил его как студента. Соответствующие документы она направила в военкомат, и теперь ждет ответа. По ее словам, университет поддерживает связь с семьей и оказывает содействие.

Минобороны: «Призыв был законным»

В Министерстве обороны прокомментировали ситуацию, отметив, что действовали в рамках закона:

«Отсрочка от военной службы предоставляется только студентам очной формы обучения. Подготовительные курсы, такие как Foundation при Назарбаев Университете, не являются образовательной программой, дающей право на отсрочку», — подчеркнули в ведомстве.

Вывод

Срочные меры, принятые университетом, направлены на защиту студентов от преждевременного призыва в армию. Однако окончательные решения по каждому случаю остаются за уполномоченными органами. Ситуация подчеркивает необходимость четкой координации между вузами и военными структурами в вопросах, затрагивающих права и будущее студентов.