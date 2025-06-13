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13.06.2025, 07:47

Опасность для жизни: казахстанцы оказались в реанимации после укусов черной вдовы

Новости Казахстана 0 840

В Атырауской области зафиксировано массовое нашествие ядовитых пауков — каракуртов. По данным местных властей и медиков, с начала мая 2025 года укусы опасных членистоногих стали причиной госпитализации нескольких человек, а также гибели сельскохозяйственных животных, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Фото: ortcom.kz
Фото: ortcom.kz

Девять человек обратились за медицинской помощью, трое — в реанимации

Как сообщил телеканал КТК, с момента начала жары в больницы региона уже поступили девять пострадавших от укусов каракуртов. Трое из них находятся в реанимации, остальные проходят лечение в отделении токсикологии.

«С мая в областную больницу поступило шесть человек, некоторые из них из сельских районов. Трое были госпитализированы в реанимационное отделение, остальные — в токсикологическое. Все пациенты получают необходимое лечение, их состояние оценивается как средней тяжести», — сообщил врач-токсиколог областной больницы Атырау Бауыржан Рахметов.

Угроза не только людям, но и животным

Пауки активизировались с наступлением летней жары. Только с начала мая было зафиксировано 179 случаев нападения каракуртов на скот, при этом шесть голов животных погибли. Ядовитых пауков можно встретить не только в степных зонах, но и в населённых пунктах, включая города.

Наибольшую активность они проявляют в утренние часы. Несмотря на явную угрозу, каракурты не входят в перечень опасных сельскохозяйственных вредителей, поэтому специальная дезинсекция не проводится.

Чем опасен укус каракурта?

Медики предупреждают, что укус «черной вдовы» может вызвать серьезные последствия:

  • резкая боль в месте укуса;

  • нарушение сердечного ритма;

  • сильная интоксикация;

  • в тяжелых случаях — смертельный исход без медицинской помощи.

Врачи рекомендуют проявлять повышенную осторожность, особенно при работе на открытом воздухе или в сельской местности, и не приближаться к паукам при их обнаружении.

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