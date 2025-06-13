Нападение на врачей в детской больнице: мужчина избил медиков прямо на рабочем месте

В Карагандинской областной детской больнице произошел резонансный инцидент: двое медицинских работников подверглись нападению со стороны посетителя, сообщает Lada.kz со ссылкой на Министерство внутренних дел Республики Казахстан.
Происшествие произошло 12 июня. Согласно предварительной информации, 38-летний житель региона вступил в словесную перепалку с медицинским персоналом. В ходе конфликта мужчина перешел к насилию и нанес телесные повреждения двум врачам.
Сотрудники полиции оперативно отреагировали на инцидент. Подозреваемый был задержан на месте происшествия и водворен в изолятор временного содержания. Его действия квалифицируются в рамках уголовного производства.
В настоящее время проводится досудебное расследование. Полицейские уточняют все детали случившегося и опрашивают возможных свидетелей.
«Осуществляются все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего», — прокомментировали в пресс-службе полиции.
О состоянии пострадавших врачей пока не сообщается.
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