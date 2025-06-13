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13.06.2025, 09:10

В Россию только с QR-кодом: казахстанцев ждет цифровой фильтр

Новости Казахстана 0 969

С 30 июня 2025 года граждане безвизовых стран, включая Казахстан, не смогут попасть в Россию без предварительной регистрации через приложение «Госуслуги RuID». Вместо паспортного штампа на границе потребуется QR-код, сообщает Lada.kz

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Как попасть в Россию после 30 июня

  • Заранее (не менее чем за 72 часа, в экстренных случаях — за 4) подайте электронную заявку через «Госуслуги RuID».

  • Укажите паспортные данные, цель поездки, маршрут, адрес пребывания и даты.

  • После одобрения получите QR-код, действующий до 90 дней.

  • На границе потребуется биометрическая идентификация: отпечатки пальцев и фото.

  • QR-код обязателен для всех целей поездки — от туризма до визита к родственникам.

Кто освобожден от нового порядка

QR-код не потребуется:

  • Визовым иностранцам

  • Дипломатам и членам их семей

  • Детям до 6 лет

  • Владельцам РВП и ВНЖ

  • Гражданам Беларуси

Не визовый режим, а пограничная мера

МИД Казахстана подчеркнул: это не визовый режим, а требование предварительного уведомления о въезде. Подобные меры применяются и в других странах.

Возможные трудности

Казахстанцы опасаются:

  • Увеличения очередей на границе

  • Сбоев и задержек из-за технических проблем

  • Недостаточной информированности

Однако при отлаженной системе нововведение может упростить и ускорить пограничный контроль.

Важно: даже с QR-кодом решение о допуске принимает сотрудник Погранслужбы.

Почему вводят ужесточения

Меры стали частью серии миграционных реформ, инициированных после теракта в «Крокус Сити Холле» в 2024 году. Введены:

  • Ограничения на сроки пребывания — теперь не более 90 дней в год

  • Реестр контролируемых иностранцев

  • Ужесточение получения ВНЖ

  • Обязательная биометрия с 1 сентября 2025 года в Москве и области

По данным The Diplomat, эти изменения особенно затронут мигрантов из Центральной Азии, включая Казахстан.

Внедрение поэтапное

Согласно постановлению правительства РФ №1510:

  • Сбор биометрии уже идет в аэропортах Москвы и на КПП в Оренбургской области.

  • С 30 июня 2025 по 30 июня 2026 года система охватит все пункты пропуска.

Казахстан — лидер по поездкам в Россию

В 2024 году казахстанцы совершили 3,3 млн въездов в Россию — больше, чем граждане любой другой страны. На втором месте — Китай с 1,7 млн поездок.

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