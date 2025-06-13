В Россию только с QR-кодом: казахстанцев ждет цифровой фильтр

С 30 июня 2025 года граждане безвизовых стран, включая Казахстан, не смогут попасть в Россию без предварительной регистрации через приложение «Госуслуги RuID» . Вместо паспортного штампа на границе потребуется QR-код, сообщает Lada.kz

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Как попасть в Россию после 30 июня

Заранее (не менее чем за 72 часа, в экстренных случаях — за 4) подайте электронную заявку через «Госуслуги RuID».

Укажите паспортные данные, цель поездки, маршрут, адрес пребывания и даты.

После одобрения получите QR-код , действующий до 90 дней.

На границе потребуется биометрическая идентификация : отпечатки пальцев и фото.

QR-код обязателен для всех целей поездки — от туризма до визита к родственникам.

Кто освобожден от нового порядка

QR-код не потребуется:

Визовым иностранцам

Дипломатам и членам их семей

Детям до 6 лет

Владельцам РВП и ВНЖ

Гражданам Беларуси

Не визовый режим, а пограничная мера

МИД Казахстана подчеркнул: это не визовый режим, а требование предварительного уведомления о въезде. Подобные меры применяются и в других странах.

Возможные трудности

Казахстанцы опасаются:

Увеличения очередей на границе

Сбоев и задержек из-за технических проблем

Недостаточной информированности

Однако при отлаженной системе нововведение может упростить и ускорить пограничный контроль.

Важно: даже с QR-кодом решение о допуске принимает сотрудник Погранслужбы.

Почему вводят ужесточения

Меры стали частью серии миграционных реформ, инициированных после теракта в «Крокус Сити Холле» в 2024 году. Введены:

Ограничения на сроки пребывания — теперь не более 90 дней в год

Реестр контролируемых иностранцев

Ужесточение получения ВНЖ

Обязательная биометрия с 1 сентября 2025 года в Москве и области

По данным The Diplomat, эти изменения особенно затронут мигрантов из Центральной Азии, включая Казахстан.

Внедрение поэтапное

Согласно постановлению правительства РФ №1510:

Сбор биометрии уже идет в аэропортах Москвы и на КПП в Оренбургской области.

С 30 июня 2025 по 30 июня 2026 года система охватит все пункты пропуска.

Казахстан — лидер по поездкам в Россию

В 2024 году казахстанцы совершили 3,3 млн въездов в Россию — больше, чем граждане любой другой страны. На втором месте — Китай с 1,7 млн поездок.