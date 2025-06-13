В Россию только с QR-кодом: казахстанцев ждет цифровой фильтр

С 30 июня 2025 года граждане безвизовых стран, включая Казахстан, не смогут попасть в Россию без предварительной регистрации через приложение «Госуслуги RuID». Вместо паспортного штампа на границе потребуется QR-код, сообщает Lada.kz
Заранее (не менее чем за 72 часа, в экстренных случаях — за 4) подайте электронную заявку через «Госуслуги RuID».
Укажите паспортные данные, цель поездки, маршрут, адрес пребывания и даты.
После одобрения получите QR-код, действующий до 90 дней.
На границе потребуется биометрическая идентификация: отпечатки пальцев и фото.
QR-код обязателен для всех целей поездки — от туризма до визита к родственникам.
QR-код не потребуется:
Визовым иностранцам
Дипломатам и членам их семей
Детям до 6 лет
Владельцам РВП и ВНЖ
Гражданам Беларуси
МИД Казахстана подчеркнул: это не визовый режим, а требование предварительного уведомления о въезде. Подобные меры применяются и в других странах.
Казахстанцы опасаются:
Увеличения очередей на границе
Сбоев и задержек из-за технических проблем
Недостаточной информированности
Однако при отлаженной системе нововведение может упростить и ускорить пограничный контроль.
Важно: даже с QR-кодом решение о допуске принимает сотрудник Погранслужбы.
Меры стали частью серии миграционных реформ, инициированных после теракта в «Крокус Сити Холле» в 2024 году. Введены:
Ограничения на сроки пребывания — теперь не более 90 дней в год
Реестр контролируемых иностранцев
Ужесточение получения ВНЖ
Обязательная биометрия с 1 сентября 2025 года в Москве и области
По данным The Diplomat, эти изменения особенно затронут мигрантов из Центральной Азии, включая Казахстан.
Согласно постановлению правительства РФ №1510:
Сбор биометрии уже идет в аэропортах Москвы и на КПП в Оренбургской области.
С 30 июня 2025 по 30 июня 2026 года система охватит все пункты пропуска.
В 2024 году казахстанцы совершили 3,3 млн въездов в Россию — больше, чем граждане любой другой страны. На втором месте — Китай с 1,7 млн поездок.
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