Посольство РК в Израиле выпустило экстренное сообщение для казахстанцев

На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке, посольство Казахстана в Израиле распространило экстренное обращение к гражданам Республики Казахстан. Сообщение опубликовано 13 июня 2025 года на официальном сайте дипломатического представительства, сообщает Lada.kz

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Рекомендации для казахстанцев

В обращении посольства подчеркивается необходимость строго соблюдать все меры безопасности и рекомендации, выданные израильским Командованием тыла. Гражданам Казахстана, находящимся на территории Израиля, рекомендовано:

неукоснительно следовать официальным указаниям местных властей;

проявлять повышенную бдительность и осторожность;

внимательно отслеживать актуальные новости и официальные источники информации;

оставаться на связи с посольством Казахстана.

Горячие линии связи

Для оперативной связи с казахстанцами, оказавшимися в зоне конфликта, посольство предоставило контактные номера:

Дежурный телефон: +972 (3) 503 78 85

Мобильные номера и WhatsApp:

+972 53 635 19 83

+972 55 273 38 13

+7 700 111 31 96

Посольство продолжает работать в усиленном режиме и готово оказывать необходимую поддержку гражданам Казахстана, находящимся в Израиле.

Что происходит в регионе

Накануне, в ночь на 13 июня, израильские Военно-воздушные силы нанесли авиаудары по территории Ирана. В связи с этим Израиль ввел режим чрезвычайного положения и временно закрыл свое воздушное пространство.

Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), начата масштабная военная операция под кодовым названием «Народ-лев», направленная против предполагаемой ядерной программы Ирана.

Последствия авиаударов

По последним данным, в результате израильских атак в Иране погибли высокопоставленные военные и ученые:

Хоссейн Салами — начальник Генерального штаба Корпуса стражей исламской революции (КСИР);

Мохаммад Техранчи — президент Исламского университета Азад.

Представители иранских властей заявили, что страна не оставит инцидент без ответа. В Тегеране пообещали принять жесткие ответные меры против Израиля.