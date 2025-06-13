Под землей — миллиарды: что нашли геологи в недрах Казахстана

В первом квартале 2025 года на территории Казахстана было выявлено 38 перспективных месторождений с прогнозными запасами меди, никеля, угля, золота и редкоземельных металлов. Об этом сообщили в Комитете геологии Министерства промышленности и строительства РК, передает Lada.kz

Фото: primeminister.kz

Геологоразведка набирает обороты

Работы по геологоразведке ведутся в рамках поручения президента, согласно которому к 2026 году геолого-геофизическая изученность Казахстана должна достичь 2,2 млн квадратных километров. Для сравнения: в 2024 году исследовано уже 2 014,4 тыс. кв. км.

Исследования проводятся широким фронтом, включая:

дешифровку аэрокосмических снимков,

маршрутные геологические съемки,

буровые работы,

анализ проб воды и радиационного фона,

геохимические исследования и камеральную обработку данных.

Запасы — впечатляющие

По данным за первый квартал 2025 года, на новых участках прогнозируются следующие объемы полезных ископаемых:

2,6 млн тонн редкоземельных металлов,

1,1 млрд тонн бурого угля,

3,7 млн тонн меди и никеля,

19 тонн золота.

Финансирование и инвестиции

На геологоразведочные работы в период с 2024 по 2026 годы из бюджета выделено 22,83 млрд тенге. Из этой суммы на 2025 год предусмотрено освоение 7,636 млрд тенге. Работы охватывают крупные региональные участки в масштабе 1:200 000.

Инвестиционная активность в отрасли также остается высокой. Так, с 2018 по 2024 год в геологоразведку было вложено 424 млрд тенге. В 2025 году этот показатель, по прогнозам, возрастет до 106 млрд тенге.

Стимулом для инвесторов стала возможность получения упрощенной лицензии на изучение недр: она не требует выполнения минимального объема работ, но обязывает к отчетности, что делает рынок более открытым и привлекательным.

Уникальная находка в Карагандинской области

В числе последних достижений — открытие месторождения редкоземельных элементов в Карагандинской области. По информации геологов, аналогов такого типа оруденения в Казахстане до этого не фиксировалось. Открытие может стать важным вкладом в развитие высокотехнологичных отраслей и экспортный потенциал страны.