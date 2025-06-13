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13.06.2025, 10:49

Реальные заработки казахстанских таксистов: способ выживания или путь к богатству

Новости Казахстана 0 4 448

Работа в такси в Казахстане зачастую воспринимается как быстрый и доступный способ заработка — особенно в крупных городах, где поток клиентов почти не иссякает. Однако за привлекательными цифрами выручки скрываются высокие издержки и изнурительный труд, о которых редко говорят вслух, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

фото: Depositphotos
фото: Depositphotos

Высокая выручка — не значит высокий доход

В Алматы и Астане таксист может выручить от 600 до 700 тысяч тенге в месяц, но чистая прибыль оказывается в два раза меньше. Почему?

Основные статьи расходов:

  • Аренда автомобиля: до 450 тысяч тенге в месяц — главная статья затрат для тех, у кого нет личной машины.

  • Топливо: от 90 до 150 тысяч тенге, в зависимости от режима и объёма работы.

  • Комиссии агрегаторов: от 15 до 20% с каждого заказа — значительная доля, особенно при большом количестве поездок.

  • Дополнительные издержки: техобслуживание, налоги, страхование, ремонт и прочее.

По данным профсоюзных объединений, средний "чистый" доход водителя такси в Казахстане составляет 250–300 тысяч тенге в месяц. Это — после всех расходов и вычетов.

16 часов за рулём: изнурительный режим

Чтобы выйти на указанную сумму, водителям нередко приходится работать по 12–16 часов в сутки, практически без выходных. Отпуск и полноценный отдых — редкость.

Цитата от водителя:

«Первые четыре часа я езжу только ради аренды. Только потом начинаю зарабатывать себе».

Такой режим приводит к физическому и эмоциональному истощению. Усталость, проблемы со здоровьем и постоянный стресс становятся неотъемлемой частью жизни в профессии.

Такси как способ выживания, а не путь к богатству

Для многих казахстанцев работа в такси — вынужденная мера, а не осознанный карьерный выбор. Это не про стабильный доход и карьерный рост, а про выживание в условиях отсутствия альтернатив.

В 2025 году реальная ежедневная прибыль водителя редко превышает 10 тысяч тенге. Это делает профессию финансово нестабильной и требующей высокой самоотдачи при минимальной социальной защите.

Что важно знать тем, кто хочет пойти в такси

Если вы рассматриваете такси как источник дохода, стоит заранее:

  • Трезво оценить потенциальные расходы.

  • Понять, сколько времени и сил вы готовы тратить ежедневно.

  • Учесть высокий риск выгорания и переутомления.

  • Заранее продумать, есть ли у вас план «Б», если здоровье или доходы резко ухудшатся.

Вывод:

Такси в Казахстане — это тяжёлый труд с нестабильным доходом, а не лёгкий путь к финансовому успеху. За рулём здесь выживают, а не зарабатывают по-настоящему большие деньги.

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