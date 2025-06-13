Казахстан накроют дожди и грозы: в страну идет очередной циклон

Синоптики предупреждают: в середине июня Казахстан окажется под влиянием нового мощного циклона, который принесет с собой осадки, грозы и даже град. Об этом сообщили специалисты Казгидромета, передает Lada.kz
В ближайшие дни над территорией Казахстана сформируется очередной атмосферный фронт. С северо-западных районов на страну надвигается циклон, который уже 14 июня начнет оказывать влияние на погоду.
Прогнозируется, что 15 и 16 июня осадки затронут множество регионов, особенно запад страны. Так, в Атырауской и Западно-Казахстанской областях ожидаются сильные дожди, местами возможны грозы, град и резкое понижение температуры воздуха.
Южные регионы республики останутся под влиянием теплых потоков воздуха, поступающих из Ирана. Это сохранит высокую дневную температуру в южной части Казахстана, несмотря на ухудшение погодных условий на остальной территории.
«Южная половина страны продолжит находиться под воздействием теплых воздушных масс, благодаря чему температура воздуха там останется довольно высокой», — уточнили метеорологи.
По ранее опубликованному месячному прогнозу Казгидромета, весь июнь 2025 года обещает быть нестабильным в плане погоды. Казахстанцев ждут резкие смены климатических условий: то жарко и сухо, то прохладно и дождливо.
Ожидаются:
кратковременные, но интенсивные осадки,
грозы и шквалистый ветер,
в некоторых районах — град,
а местами даже пыльные бури.
Синоптики рекомендуют жителям страны быть готовыми к погодным сюрпризам и следить за актуальными прогнозами.
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