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13.06.2025, 10:58

Казахстан накроют дожди и грозы: в страну идет очередной циклон

Новости Казахстана 0 500

Синоптики предупреждают: в середине июня Казахстан окажется под влиянием нового мощного циклона, который принесет с собой осадки, грозы и даже град. Об этом сообщили специалисты Казгидромета, передает Lada.kz

Фото: pexels
Фото: pexels

С северо-запада движется непогода

В ближайшие дни над территорией Казахстана сформируется очередной атмосферный фронт. С северо-западных районов на страну надвигается циклон, который уже 14 июня начнет оказывать влияние на погоду.

Прогнозируется, что 15 и 16 июня осадки затронут множество регионов, особенно запад страны. Так, в Атырауской и Западно-Казахстанской областях ожидаются сильные дожди, местами возможны грозы, град и резкое понижение температуры воздуха.

На юге — жара и иранские воздушные массы

Южные регионы республики останутся под влиянием теплых потоков воздуха, поступающих из Ирана. Это сохранит высокую дневную температуру в южной части Казахстана, несмотря на ухудшение погодных условий на остальной территории.

«Южная половина страны продолжит находиться под воздействием теплых воздушных масс, благодаря чему температура воздуха там останется довольно высокой», — уточнили метеорологи.

Июнь будет контрастным: жара сменяется прохладой

По ранее опубликованному месячному прогнозу Казгидромета, весь июнь 2025 года обещает быть нестабильным в плане погоды. Казахстанцев ждут резкие смены климатических условий: то жарко и сухо, то прохладно и дождливо.

Ожидаются:

  • кратковременные, но интенсивные осадки,

  • грозы и шквалистый ветер,

  • в некоторых районах — град,

  • а местами даже пыльные бури.

Синоптики рекомендуют жителям страны быть готовыми к погодным сюрпризам и следить за актуальными прогнозами.

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