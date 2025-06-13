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13.06.2025, 11:42

Футбольным клубам Казахстана поставили ультиматум

Новости Казахстана 0 559

Финансирование профессионального спорта в Казахстане отныне будет происходить по новым правилам. Как сообщает пресс-служба Антикоррупционной службы, футбольные клубы смогут рассчитывать на государственные средства только при выполнении четко установленных условий. Это связано с мерами по повышению эффективности расходования бюджетных средств, сообщает Lada.kz

Фото: freepik
Фото: freepik

53,8 миллиарда тенге под контролем

По информации ведомства, в 2024 году на профессиональный спорт в Казахстане было направлено 53,8 миллиарда тенге. Однако в рамках поручения Президента эта сумма была сокращена на 6,7 миллиарда. Также был возвращен в бюджет 1,3 миллиарда тенге, ранее потраченных с нарушениями — на сомнительные мероприятия и завышенные надбавки к зарплатам.

Кроме того, 11 спортивных объектов переданы на баланс государственных учреждений — раньше они использовались в основном профессиональными клубами.

Деньги тратили на легионеров и управленцев

Антикоррупционная служба отмечает, что значительная часть выделенных средств шла не на развитие инфраструктуры или детского спорта, а на нужды руководства клубов и иностранных игроков.

«Вместо инвестиций в строительство спортсооружений, клубы предпочитали направлять деньги на завышенные зарплаты руководителям, выплаты легионерам и организацию частых учебно-тренировочных сборов», — говорится в сообщении.

Более 50 рекомендаций и цифровизация контроля

По итогам масштабного анализа сферы профессионального спорта специалисты выдали более 50 рекомендаций. Они направлены на:

  • пересмотр приоритетов в развитии спорта;

  • ужесточение контроля за сборами и расходами;

  • сокращение бюджетов спортивных клубов и федераций;

  • централизацию распределения средств;

  • внедрение цифровых инструментов для учета и контроля.

Новые условия для финансирования футбольных клубов

Отныне футбольные клубы смогут получить деньги из бюджета только при соблюдении ряда обязательных требований. Среди них:

  • наличие детско-юношеских и молодежных команд;

  • функционирование собственных спортивных сооружений и стадионов;

  • организация учебно-тренировочного процесса на постоянной основе;

  • соблюдение лимита на количество учебно-тренировочных сборов;

  • прохождение дополнительной проверки расходов.

Таким образом, казахстанский футбол ждет новая эпоха строгой отчетности. Получить государственную поддержку теперь будет возможно только при условии реального вклада в развитие спорта и прозрачности всех процессов.

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