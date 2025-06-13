Air Astana обратилась к пассажирам: проверьте рейс перед вылетом

Авиакомпания Air Astana уведомила пассажиров о корректировке маршрутов ряда рейсов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Причиной стали ограничения на использование воздушного пространства Ирана и Ирака, сообщает Lada.kz

Фото: travelbank.kz

Рейсы идут в обход

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, изменения затронули как регулярные, так и чартерные направления. В частности, речь идет о перелетах в:

Шарм-эль-Шейх (Египет)

Дубай (ОАЭ)

Доху (Катар)

Медину (Саудовская Аравия)

Теперь эти маршруты выполняются в обход воздушного пространства Ирана и Ирака, что может повлиять на продолжительность полетов.

Рекомендации пассажирам

Air Astana и её дочерняя компания FlyArystan продолжают следить за развитием событий. Пассажиров просят проявлять внимательность и заранее уточнять статус своих рейсов.

«Возможны изменения в расписании — как по времени вылета, так и по прилету в пункты назначения», — подчеркнули в компании.

Контроль ситуации продолжается

Авиакомпания заверила, что находится в постоянном контакте с авиационными службами и будет оперативно информировать клиентов о любых дальнейших изменениях в полетной программе.