Air Astana обратилась к пассажирам: проверьте рейс перед вылетом

Авиакомпания Air Astana уведомила пассажиров о корректировке маршрутов ряда рейсов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Причиной стали ограничения на использование воздушного пространства Ирана и Ирака, сообщает Lada.kz
Как сообщили в пресс-службе перевозчика, изменения затронули как регулярные, так и чартерные направления. В частности, речь идет о перелетах в:
Шарм-эль-Шейх (Египет)
Дубай (ОАЭ)
Доху (Катар)
Медину (Саудовская Аравия)
Теперь эти маршруты выполняются в обход воздушного пространства Ирана и Ирака, что может повлиять на продолжительность полетов.
Air Astana и её дочерняя компания FlyArystan продолжают следить за развитием событий. Пассажиров просят проявлять внимательность и заранее уточнять статус своих рейсов.
«Возможны изменения в расписании — как по времени вылета, так и по прилету в пункты назначения», — подчеркнули в компании.
Авиакомпания заверила, что находится в постоянном контакте с авиационными службами и будет оперативно информировать клиентов о любых дальнейших изменениях в полетной программе.
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