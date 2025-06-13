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13.06.2025, 12:59

Казахстанец получил 2,5 года за два голосовых сообщения в WhatsApp

Новости Казахстана 0 842

В Астане суд приговорил 40-летнего мужчину к 2,5 годам ограничения свободы за радикальные высказывания, отправленные в мессенджере WhatsApp. Поводом для уголовного дела стали всего два аудиосообщения, записанных и отправленных в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

© Shutterstock
© Shutterstock

Конфликт из-за системы взвешивания грузовиков

Инцидент произошёл в сентябре прошлого года. Мужчина, находясь у себя в комнате в общежитии, выпивал пиво и читал обсуждения в тематической WhatsApp-группе, созданной для водителей грузового транспорта. Поводом для бурных дискуссий стало внедрение в столице автоматизированной системы взвешивания грузовиков, что вызвало возмущение среди участников чата.

Некоторые предлагали приостановить работу, другие — повысить тарифы. Но обвиняемый выступил с наиболее радикальной идеей: он предложил собрать колонну фур, выехать к правительственному кварталу и перекрыть дороги. Более того, в одном из голосовых сообщений он призвал взять с собой оружие.

Удалил сообщения — но было поздно

Примерно через 15–20 минут после отправки мужчина осознал, что перегнул с риторикой, удалил записи и лёг спать. Однако этого оказалось недостаточно. Как выяснилось позже, в группе состоял сотрудник правоохранительных органов, который отслеживал переписку. Он успел прослушать и сохранить опасные аудиосообщения.

Вскоре в общежитие приехали полицейские. Мужчину доставили в отделение. Сначала в отношении него возбудили административное дело и назначили 15 суток ареста. После этого началось полноценное уголовное расследование.

Обвинение, признание и приговор

На суде обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и заявил, что действовал под влиянием алкоголя и эмоций, не задумываясь о последствиях. Он подчеркнул, что не имел реального намерения призывать к беспорядкам или применению насилия против властей.

Тем не менее, экспертиза установила, что в одной из аудиозаписей действительно присутствовали фразы, которые можно квалифицировать как призыв к вооружённым действиям. Это стало ключевым доказательством в деле.

Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 272 Уголовного кодекса РК — за публичные призывы к массовым беспорядкам, неподчинению власти и насилию над гражданами.

Смягчающие обстоятельства

При вынесении приговора суд учёл ряд смягчающих факторов:

  • искреннее раскаяние подсудимого,

  • положительные характеристики,

  • а также то, что он воспитывает двоих несовершеннолетних детей умершего брата.

С учётом этих обстоятельств мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на два с половиной года.

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