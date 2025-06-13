Тысячи таксистов в Казахстане оказались «должниками» из-за сбоя в системе

Водители, работающие с сервисом «Яндекс Такси», начали получать уведомления о задолженности по социальным отчислениям за апрель 2025 года. Несмотря на то что платежи были произведены в срок, в системе учета появилась информация о долгах. Что стало причиной этой ситуации — разбираемся по официальным ответам ведомств, сообщает Lada.kz со ссылкой на travelpress.kz

Фото: Яндекс Карты

Водители заявили о «долгах», несмотря на своевременную оплату

Несколько таксистов сообщили, что при проверке данных через электронное правительство (eGov) и банковские приложения обнаружили информацию о наличии задолженности по налогам и соцотчислениям по ИП. При этом, по их словам, все обязательные платежи были перечислены, как и раньше.

Компания «Яндекс» подтвердила:

Все социальные отчисления за апрель были сделаны в установленные сроки.

Компания выступила в качестве налогового агента и выполнила все предусмотренные законом действия.

Тем не менее, система Комитета государственных доходов (КГД) отразила долги. Для выяснения причин были направлены запросы в уполномоченные государственные органы.

Причина — технический сбой в госинфраструктуре

Согласно официальному ответу КГД, с 19 по 26 мая 2025 года произошёл сбой на серверах Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН РК). Это повлияло на работу Системы управления базами данных, из-за чего:

Информационные системы министерства функционировали с нарушениями;

Государственная корпорация «Правительство для граждан» не смогла корректно передать часть реестров социальных платежей в базу КГД.

Таким образом, данные о перечисленных платежах от «Яндекс Такси Корп» за таксистов, использующих налоговый режим через приложение «E-Salyq Business», не были своевременно внесены в систему КГД. Именно это привело к автоматическому формированию задолженностей.

Что сейчас делают госорганы

Как сообщили в КГД и Государственной корпорации, уже начаты восстановительные работы:

Реестры будут повторно переданы в информационные системы КГД с фактической датой платежей.

Это должно устранить задолженности и исключить начисление пени.

Проводится сверка информации и повторная отправка недостающих данных.

Центральный филиал «Правительства для граждан» также подтвердил факт передачи неполных реестров и сообщил, что заявление от пострадавших пользователей было переадресовано в профильные министерства.

Что делать водителям, оказавшимся в такой ситуации

Если вы работаете через «Яндекс Такси» и заметили информацию о долгах:

1. Проверьте данные:

На портале eGov.kz

В мобильных приложениях банков

На сайтах государственных фондов

2. Не спешите платить повторно:

Дождитесь обновления информации после устранения сбоя

Следите за изменениями в личных кабинетах

3. Сохраните подтверждающие документы:

Электронные квитанции

Банковские выписки о проведённых платежах

4. При необходимости подайте жалобу:

Если ситуация не разрешится до конца июня, вы можете подать обращение через портал e-Otinish (https://otinish.gov.kz).

Заключение

Возникшая ситуация с задолженностями у водителей — это техническая проблема в системе государственных баз данных, а не вина самих таксистов или сервисов. Государственные органы признали сбой и пообещали восстановить корректную информацию в ближайшее время.