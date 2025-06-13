Токаев наградил медработников за вклад в здравоохранение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вручении государственных наград медицинским специалистам. Поводом стало их значительное участие в развитии отечественной системы здравоохранения и добросовестный труд на благо здоровья граждан. Соответствующий документ был опубликован на сайте Акорды, сообщает Lada.kz

Фото пресс-службы Акорды

В перечень награжденных вошли врачи, фельдшеры, медсестры, заведующие отделениями и научные сотрудники со всех регионов страны. Представлены как столичные, так и региональные учреждения, включая Алматы, Астану, Жетісу, Туркестанскую и Восточно-Казахстанскую области.

Орден "Барыс" III степени

Этой высокой государственной наградой отмечены:

Мирзакарим Каримович Алчинбаев — заведующий кафедрой Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова;

Куралбай Куракбаев — заведующий кафедрой Высшей школы общественного здравоохранения, входящей в структуру того же университета.

Орден "Парасат"

Орденом "Парасат" награждены специалисты, проявившие исключительное профессиональное мастерство и многолетнюю преданность профессии:

Галия Нурхаировна Алибекова — санитарный врач Национального центра общественного здравоохранения;

Ермек Серкпаевич Аубакиров — травматолог из многопрофильной городской больницы № 2 в Астане;

Камидолла Мутиголлаевич Ирменов — председатель правления Западно-Казахстанского высшего медицинского колледжа;

Онласбек Кудайбергенович Кулакеев — ветеран труда из Алматы;

Надежда Николаевна Петерсон — фельдшер станции скорой помощи в Актюбинской области;

Чингиз Сакаевич Шашкин — нейрохирург больницы Медцентра Управления делами Президента РК.

Орден "Құрмет"

Этой наградой удостоены:

Шолпан Ханапина Алтынова — руководитель Республиканского центра координации нефрологии UMC;

Сырданкыз Султанхановна Ибатова — невролог Национального центра нейрохирургии;

Шахимурат Шаимович Исмаилов — фтизиатр Национального научного центра фтизиопульмонологии;

Тимур Сайранович Капышев — главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава;

Галия Марксовна Тусупбекова — руководитель Центра аллергологии при Больнице Медцентра;

Сауле Акимжановна Тусупбекова — старшая медсестра многопрофильной больницы № 3 в Караганде.

Медаль "Ерен еңбегі үшін" ("За трудовые заслуги")

Ею награждены:

Булат Амангельдиевич Алибаев — заведующий отделением детской больницы в ЗКО;

Дос Нуркенович Аманов — руководитель кардиоцентра в Абайской области;

Ержан Ерманович Байдуллаев — замглавврача детской больницы в Шымкенте;

Сания Мусаевна Есенбаева — старшая медсестра Центра трансфузиологии;

Алма Токеновна Жексенбинова — фельдшер скорой помощи в Жетісу;

Маралбек Жиналыс — заведующий отделением областной больницы в Акмолинской области;

Нуртилек Марланулы Кулымжанов — завотделением больницы в Жезказгане;

Жанна Акимбековна Медетбекова — врач Центра детской реабилитации;

Еркебулан Талгатулы Меркибеков — нейрохирург больницы в Жамбылской области;

Ляззат Жарлыкаповна Окасова — врач скорой помощи в ВКО;

Айгуль Курасбековна Сопбекова — старший врач ЦРБ Тюлькубасского района;

Мария Бекбергеновна Утешева — гинеколог перинатального центра в Мангистауской области.

Медаль "Шапағат" ("Милосердие")

Её получили:

Айгуль Куанышевна Амангалиева — медсестра кардиоцентра в Атырау;

Жаслан Нурланович Амиржанов — завотделением Костанайской областной больницы;

Салтанат Болатовна Амиржанова — медсестра кардиоцентра в Алматы;

Бауыржан Аскарбекович Ауелбеков — фельдшер в Туркестанской области;

Алмагуль Турсунбаевна Кабдуллина — медсестра онкологической больницы в Костанае;

Мухит Аскарович Кулмаганбетов — научный сотрудник Института глазных болезней;

Гаухар Акановна Курманалиева — акушерка в Алматинской области;

Анаркуль Каримовна Нургалиева — заведующая диспансером Казреспубликанского лепрозория;

Екатерина Олеговна Остапчук — заведующая лабораторией филиала Центра биотехнологий.

Присвоено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері" ("Заслуженный врач Казахстана")

Звания удостоены:

Орынбай Даирбекович Даирбеков — член совета директоров КазНИИ онкологии и радиологии (Алматы);

Азамат Бельгибаевич Магзумов — терапевт многопрофильной областной больницы в СКО;

Сергей Львович Новичевский — заведующий отделением Павлодарского перинатального центра № 1;

Жекшембай Нсанов — ветеран труда из Атырауской области.

Значение награждения

Эти награды — признание самоотверженного труда медицинских работников, которые каждый день стоят на страже здоровья граждан. Президентская инициатива подчеркивает важность профессии врача и значение их вклада в устойчивое развитие здравоохранения Казахстана.