Токаев наградил медработников за вклад в здравоохранение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вручении государственных наград медицинским специалистам. Поводом стало их значительное участие в развитии отечественной системы здравоохранения и добросовестный труд на благо здоровья граждан. Соответствующий документ был опубликован на сайте Акорды, сообщает Lada.kz
В перечень награжденных вошли врачи, фельдшеры, медсестры, заведующие отделениями и научные сотрудники со всех регионов страны. Представлены как столичные, так и региональные учреждения, включая Алматы, Астану, Жетісу, Туркестанскую и Восточно-Казахстанскую области.
Этой высокой государственной наградой отмечены:
Мирзакарим Каримович Алчинбаев — заведующий кафедрой Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова;
Куралбай Куракбаев — заведующий кафедрой Высшей школы общественного здравоохранения, входящей в структуру того же университета.
Орденом "Парасат" награждены специалисты, проявившие исключительное профессиональное мастерство и многолетнюю преданность профессии:
Галия Нурхаировна Алибекова — санитарный врач Национального центра общественного здравоохранения;
Ермек Серкпаевич Аубакиров — травматолог из многопрофильной городской больницы № 2 в Астане;
Камидолла Мутиголлаевич Ирменов — председатель правления Западно-Казахстанского высшего медицинского колледжа;
Онласбек Кудайбергенович Кулакеев — ветеран труда из Алматы;
Надежда Николаевна Петерсон — фельдшер станции скорой помощи в Актюбинской области;
Чингиз Сакаевич Шашкин — нейрохирург больницы Медцентра Управления делами Президента РК.
Этой наградой удостоены:
Шолпан Ханапина Алтынова — руководитель Республиканского центра координации нефрологии UMC;
Сырданкыз Султанхановна Ибатова — невролог Национального центра нейрохирургии;
Шахимурат Шаимович Исмаилов — фтизиатр Национального научного центра фтизиопульмонологии;
Тимур Сайранович Капышев — главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава;
Галия Марксовна Тусупбекова — руководитель Центра аллергологии при Больнице Медцентра;
Сауле Акимжановна Тусупбекова — старшая медсестра многопрофильной больницы № 3 в Караганде.
Ею награждены:
Булат Амангельдиевич Алибаев — заведующий отделением детской больницы в ЗКО;
Дос Нуркенович Аманов — руководитель кардиоцентра в Абайской области;
Ержан Ерманович Байдуллаев — замглавврача детской больницы в Шымкенте;
Сания Мусаевна Есенбаева — старшая медсестра Центра трансфузиологии;
Алма Токеновна Жексенбинова — фельдшер скорой помощи в Жетісу;
Маралбек Жиналыс — заведующий отделением областной больницы в Акмолинской области;
Нуртилек Марланулы Кулымжанов — завотделением больницы в Жезказгане;
Жанна Акимбековна Медетбекова — врач Центра детской реабилитации;
Еркебулан Талгатулы Меркибеков — нейрохирург больницы в Жамбылской области;
Ляззат Жарлыкаповна Окасова — врач скорой помощи в ВКО;
Айгуль Курасбековна Сопбекова — старший врач ЦРБ Тюлькубасского района;
Мария Бекбергеновна Утешева — гинеколог перинатального центра в Мангистауской области.
Её получили:
Айгуль Куанышевна Амангалиева — медсестра кардиоцентра в Атырау;
Жаслан Нурланович Амиржанов — завотделением Костанайской областной больницы;
Салтанат Болатовна Амиржанова — медсестра кардиоцентра в Алматы;
Бауыржан Аскарбекович Ауелбеков — фельдшер в Туркестанской области;
Алмагуль Турсунбаевна Кабдуллина — медсестра онкологической больницы в Костанае;
Мухит Аскарович Кулмаганбетов — научный сотрудник Института глазных болезней;
Гаухар Акановна Курманалиева — акушерка в Алматинской области;
Анаркуль Каримовна Нургалиева — заведующая диспансером Казреспубликанского лепрозория;
Екатерина Олеговна Остапчук — заведующая лабораторией филиала Центра биотехнологий.
Звания удостоены:
Орынбай Даирбекович Даирбеков — член совета директоров КазНИИ онкологии и радиологии (Алматы);
Азамат Бельгибаевич Магзумов — терапевт многопрофильной областной больницы в СКО;
Сергей Львович Новичевский — заведующий отделением Павлодарского перинатального центра № 1;
Жекшембай Нсанов — ветеран труда из Атырауской области.
Эти награды — признание самоотверженного труда медицинских работников, которые каждый день стоят на страже здоровья граждан. Президентская инициатива подчеркивает важность профессии врача и значение их вклада в устойчивое развитие здравоохранения Казахстана.
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